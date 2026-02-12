El Colegio Alemán de Sevilla: un proyecto educativo centenario que evoluciona en idiomas, innovación y futuro internacional

El Colegio Alemán de Sevilla inició el curso 2025-26 consolidando un proyecto educativo que combina valores, plurilingüismo, excelencia académica y proyección internacional, con nuevas iniciativas orientadas a responder a los retos actuales de la educación. Un modelo propio que, curso tras curso, sitúa al alumnado en el centro del aprendizaje y que ha vuelto a ser reconocido como referente educativo en Andalucía al alcanzar, por segundo año consecutivo, el primer puesto autonómico en el Ranking 100 Colegios 2025 del diario El Mundo.

El colegio da el salto oficial al modelo plurilingüe

Una de las principales novedades del curso es la autorización oficial como centro plurilingüe, otorgada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Gracias a este reconocimiento, el inglés se incorpora como lengua vehicular —además de su presencia como asignatura—, sumándose al alemán y al español como lenguas de uso habitual en el centro.

«Este paso nos permite seguir avanzando —también en nuestra segunda lengua extranjera— hacia un aprendizaje de idiomas más natural y funcional», explica la directora del centro, Annika Herrmann. «Queremos que el alumnado utilice las lenguas en contextos reales, también fuera del aula».

Además, el centro refuerza su apuesta por el inglés con la incorporación de un auxiliar de conversación nativo en la etapa de Primaria y ofrece al alumnado una inmersión más auténtica y una experiencia lingüística alineada con su primer idioma extranjero: el alemán.

Acompañamiento en las transiciones educativas

El acompañamiento del alumnado en las transiciones educativas se refuerza este curso dando continuidad a un proyecto común entre Infantil y Primaria basado en metodologías activas y coordinación docente.

Asimismo, se ha fortalecido la transición entre Primaria y Secundaria mediante iniciativas de coordinación pedagógica y acompañamiento a las familias, diseñadas para facilitar el paso a la nueva etapa educativa.

«Acompañar, escuchar y anticiparnos a las necesidades del alumnado es lo que realmente marca la diferencia», señala Elke Aparcero, jefa de estudios de Infantil, «Cuando el acompañamiento es cercano y progresivo, el aprendizaje fluye con naturalidad».

Una educación internacional que va más allá del aula

La dimensión internacional del Colegio Alemán de Sevilla se vive como una experiencia educativa real que trasciende el aula y acompaña al alumnado en su desarrollo personal y académico. A través de programas de prácticas en empresas e intercambios con Alemania y Austria, los estudiantes conviven con familias anfitrionas, participan en la vida escolar de otros centros y se sumergen en un entorno cultural distinto, fortaleciendo su autonomía, su capacidad de adaptación y su visión global.

«Cuando el alumnado vive una experiencia internacional real, gana confianza, autonomía y una mirada mucho más amplia del mundo», explica Carmen Bernabeu Wittel, coordinadora de Alemán de ESO y Bachillerato. «No solo mejora su nivel de idioma, sino que regresa con una madurez personal que se refleja en su forma de aprender y relacionarse».

La internacionalización también se construye desde Sevilla, con la acogida de alumnado alemán, lo que favorece el intercambio cultural diario y refuerza el carácter europeo de la comunidad educativa. En esta misma línea, el centro impulsa un nuevo programa de voluntariado para el alumnado de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato, acompañado y tutorizado por el colegio, que permitirá a los estudiantes implicarse activamente en proyectos sociales.

Este compromiso con la formación integral se completa con la participación del colegio como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, un reconocimiento que refuerza la educación en valores democráticos y la conciencia de ciudadanía europea.

«Quien comprende el significado profundo de la enseñanza sabe que es un proceso colectivo; ese es el sentido de un centro educativo», agradeció al Colegio Alemán de Sevilla el recién egresado Antonio García-Cervigón al recibir el diploma a los mejores expedientes del curso 2024-2025, entregado por la Junta de Andalucía.