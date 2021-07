“La pandemia ha sido devastadora para el sector cultural”

Rafael Morales Astola, presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales participó en el curso Taller de herramientas para poner en marcha tu proyecto cultural, con la conferencia La cultura hecha profesión: radiografía del entorno de los profesionales y los proyectos culturales habló sobre la situación del sector cultural tras los confinamientos que se han vivido durante 2020y parte de 2021 y su impacto sobre el sector cultural.

El gestor se refirió a la situación como “desvastadoras porque todas las programaciones se han suspendido o se han modificado en numerosas ocasiones debido a las restricciones y los toques de queda”. Explicó que “las programaciones locales son fundamentales para el sector económico, así como en el sector privado, el cual es el proveedor de contenido y de equipamientos públicos y privados” y resaltó que “el cambio de medidas sanitarias ha impactado en el público y ha provocado cancelaciones, además de la inseguridad que han provocado los políticos a la hora de abrir los teatros o los museos”.

Asimismo, aseguró que “hay que proteger a un sector cultural que, ya históricamente, está precarizado, y que no se había podido recuperar todavía de la crisis de 2008”. Por otra parte, se refirió a que muchos trabajadores han “vivido una especie de tortura porque todo estaba cerrado, no se podía llamar a nadie porque no había programaciones y muchos han tenido que cerrar sus empresas y despedir porque no podían pagar las diferentes tasas o impuestos”.

Por último, concluyó explicando que “hay que ser cautolosos porque el virus sigue estando ahí”, sin embargo, las administraciones “tienen que ayudar al sector cultural y regular mejor y no quedar a merced de tantas crisis que no paran de sucederse, por lo que hay que apoyar con fondos al sector cultural, el cual ya de por sí tiene poco presupuesto, pues si se elimina para otros fines, se vivirán peores situaciones”. Insistió en que “hay que cambiar la dinámica por parte de las administraciones para ayudar al sector”.