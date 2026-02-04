La nueva era del cáncer ya está en marcha

Bristol Myers Squibb (BMS) lleva años defendiendo que el futuro de la oncología no se mide solo en nuevos fármacos, sino en supervivencia a largo plazo, calidad de vida y, cada vez más, en posibilidades reales de curación. Ese cambio de paradigma, que hoy comienza a consolidarse en determinados tumores, se apoya en un ecosistema de innovación científica constante, en el que España ocupa una posición estratégica de primer nivel.

“La investigación clínica en nuestro país no es casualidad, es el resultado de un ecosistema investigador único”, afirma Carlos Chaib, director médico de Bristol Myers Squibb España y Portugal. Un entorno que ha permitido que la filial española se sitúe como uno de los grandes motores científicos de la compañía a escala global, especialmente en oncología.

En ese contexto, BMS es en la actualidad la segunda potencia mundial de la compañía en ensayos clínicos, con más de 4.000 pacientes participando en estudios y presencia en todos los ensayos prioritarios de fases tempranas. Para Chaib, este liderazgo se explica por una combinación de factores difícilmente replicable en otros países.

“El sistema sanitario público español es robusto, altamente colaborativo y con una excelencia clínica reconocida”, subraya. La red hospitalaria pública, con una larga tradición investigadora, permite integrar rápidamente la innovación, atraer estudios globales y acelerar los tiempos de reclutamiento, uno de los grandes retos de la investigación clínica.

A ello se suma un marco regulatorio ágil: “La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está muy comprometida con la investigación, especialmente en fases I y II”. Iniciativas recientes, como la guía sobre elementos descentralizados en ensayos clínicos, están facilitando que parte de la investigación se acerque al domicilio de los pacientes mediante tecnología como la telemedicina o los dispositivos wearables.

Además, en cuanto a los profesionales sanitarios, España cuenta con grupos cooperativos de referencia mundial en tumores tan frecuentes como el cáncer de pulmón o el de mama, capaces de diseñar estudios académicos que han cambiado la práctica clínica”, explica el directivo. BMS ha colaborado activamente con algunos de estos grupos, contribuyendo a la evolución del tratamiento en cáncer de pulmón. Aunque, enfatiza, nada de ello sería posible sin los pacientes: “Existe una comunidad de pacientes muy comprometida, consciente de que la investigación clínica aporta un beneficio no solo sanitario, sino también social”.

IA para acelerar la medicina de precisión

Asimismo, la innovación no se limita a los tratamientos. La integración de Big Data e Inteligencia Artificial está reduciendo de forma significativa los tiempos entre la investigación básica y la llegada de la medicina de precisión al paciente.

En esa línea, “la IA está acortando en varios años el ciclo tradicional de I+D”, explica el director médico. En BMS, su uso es transversal: desde el descubrimiento temprano, con modelos predictivos que evalúan si una molécula funcionará antes de entrar en el laboratorio, hasta la identificación de dianas y biomarcadores.

“Hoy, el 100 % de las pequeñas moléculas y casi la mitad de las grandes no pasan al laboratorio sin un modelo previo de IA”, detalla. Los algoritmos permiten también clasificar pacientes mediante imagen digital, definir biomarcadores y estratificar poblaciones para ensayos clínicos, seleccionando antes al paciente adecuado para cada tratamiento.

El impacto, por tanto, es tangible: “Estamos viendo reducciones de hasta tres años en algunos procesos de desarrollo clínico”. Un ejemplo cercano, concluye Chaib, “es el centro de I+D de BMS en Sevilla, CITRE, donde desde hace años se aplica IA para identificar nuevas dianas, diseñar moléculas, validar terapias in silico y cuantificar biomarcadores en imágenes tumorales”.

Prevención y nuevos canales

El enfoque de BMS va más allá del laboratorio. La prevención y el diagnóstico precoz forman parte de su visión integral del cáncer, y para ello la comunicación juega un papel fundamental, especialmente entre los jóvenes.

“Si queremos llegar a ellos, tenemos que estar donde ellos están”, sostiene Chaib. Y eso incluye redes sociales como TikTok. En campañas como ‘No dejes que el tabaco entre en tu vida’, desarrollada junto al Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el objetivo ha sido visibilizar los riesgos del tabaco, hablar de cáncer sin estigmas y transmitir mensajes de esperanza y prevención en formatos cercanos y accesibles. “Se trata de naturalizar el mensaje del cáncer y humanizar la información con un lenguaje adaptado a las nuevas generaciones”, concluye.

En conjunto, el trabajo de BMS dibuja un ecosistema en el que ciencia avanzada, tecnología y compromiso humano convergen para redefinir el futuro de la oncología. Un futuro en el que sobrevivir más y mejor empieza a ser, cada vez más, una expectativa real.