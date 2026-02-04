Radiografía de los tumores que más afectan a los españoles

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en España, con más de 280.000 nuevos diagnósticos cada año, y una incidencia al alza vinculada al envejecimiento de la población, y a la persistencia de factores de riesgo totalmente evitables.

Hoy en día casi 10 millones de personas mueren de cáncer al año en el mundo. Por eso, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, varios especialistas del grupo Quirónsalud analizan los tumores más frecuentes entre los españoles y ponen el foco en un mensaje clave: más de un tercio de los casos podrían prevenirse actuando sobre hábitos como el tabaco, el alcohol, o la obesidad; al tiempo que subrayan la importancia del diagnóstico precoz y del acceso equitativo a los tratamientos innovadores, fundamentales para seguir mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

“Más de un tercio de los cánceres podrían evitarse huyendo del tabaco y del alcohol”

El Dr. César Ramírez. / QS

El cáncer de colon, el más diagnosticado entre españoles

Destaca el Dr. César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga, que el cáncer colorrectal es el más prevalente entre los españoles; si bien subraya que, a pesar de su alta incidencia, se trata de un cáncer curable en el 90 % de los casos si se detecta en una fase temprana.

Por eso, llama a la eliminación de los factores de riesgo evitables antes citados, así como a la importancia del diagnóstico precoz, gracias a las campañas de cribado para la detección de sangre oculta en heces y a la colonoscopia, aconsejados a partir de los 50 años.

La doctora Isabel Blanco. / QS

El cáncer de mama, el más habitual entre las mujeres

Mientras, la doctora Isabel Blanco, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella, sostiene que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer en España, con unos 36.000–38.000 nuevos casos anuales, y primera causa de muerte por cáncer en las féminas. No obstante, celebra que la mortalidad ha disminuido gracias al cribado y a los avances terapéuticos.

“Detectarlo en fases iniciales es clave. En estadio I, la supervivencia a cinco años supera el 98 %. Los síntomas más habituales son la aparición de un nódulo en la mama, cambios en la piel, o en la forma mamaria; aunque un gran número de diagnósticos se realiza hoy en mujeres asintomáticas mediante las mamografías. El tratamiento es cada vez más personalizado y combina cirugía, terapias sistémicas y radioterapia según las características del tumor y de la paciente. El uso de tratamientos neoadyuvantes, inmunoterapia, terapias dirigidas y conjugados anticuerpofármaco ha mejorado de forma notable los resultados”, mantiene.

El Dr. Juan Leal Lombardo. / QS

El cáncer de próstata, el más fecuente en hombres

En el caso de los hombres, el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente, tal y como destaca el urólogo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla el Dr. Juan Leal Lombardo, quien apunta que su incidencia aumenta con la edad, especialmente a partir de los 50 años, y factores como los antecedentes familiares, la raza (más frecuente en hombres de ascendencia africana o caribeña), y ciertos factores genéticos también elevan el riesgo, al igual que la obesidad y otros aspectos del estilo de vida.

El Dr. Miguel Congregado / QS

El cáncer de pulmón y el melanoma: frecuente en ambos sexos

Asimismo, se encontraría el cáncer de pulmón, uno de los tumores más frecuentes, y la principal causa de muerte por cáncer en España, con más de 30.000 nuevos casos al año, siendo el tabaquismo su principal factor de riesgo, según el jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, el Dr. Miguel Congregado.

Dice que, en las fases iniciales, la enfermedad puede no presentar síntomas y, cuando aparecen los más habituales son la tos persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, la expectoración con sangre, la ronquera, o la pérdida de peso sin causa aparente. El tratamiento depende del tipo de tumor y de su estadio, ya que “en fases tempranas la cirugía torácica mínimamente invasiva y la inmunoterapia y las terapias dirigidas han contribuido a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes”.

La doctora Carolina Vila. / QS

A su vez, la incidencia del melanoma en España se sitúa en 15 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Tal y como indica la dermatóloga Carolina Vila, del Hospital Quirónsalud Huelva, ante una lesión sospechosa, la regla del ABCDE ayuda en un primer análisis de posibles signos de melanoma (asimetría, bordes, color, diámetro, y evolución).

“La cirugía es el tratamiento más común y a menudo eficaz frente al melanoma, especialmente en etapas tempranas. Afortunadamente en casos más avanzados, contamos cada vez con un mayor arsenal terapéutico de tratamientos dirigidos (inmunoterapia / quimioterapia) para prolongar la supervivencia de los pacientes y mejorar su calidad de vida”, añade.

El Dr. José Antonio Vargas Lazcano / QS

El cáncer de ovario y de útero

Aunque con una menor incidencia, también cabe señalar, según apunta el Dr. José Antonio Vargas Lazcano, facultativo especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, el cáncer de ovario y el cáncer de útero, dado que afectan cada año a miles de mujeres en España.

“El cáncer de ovario registra uno 3.500 nuevos casos anuales y, pese a ser menos frecuente, tiene una mortalidad elevada porque suele detectarse en fases avanzadas. El cáncer de útero, en cambio, es más común, con alrededor de 7.000 nuevos diagnósticos al año, y ocupa el cuarto lugar entre los cánceres más frecuentes en mujeres. Su detección suele ser más temprana, ya que provoca síntomas claros desde el inicio. Un estilo de vida saludable es clave en su prevención”, agrega, recordando que el tratamiento de ambos cánceres se apoya fundamentalmente en la cirugía, sobre todo cuando se diagnostican en fases iniciales.

El Dr. Manuel de Sola Romero. / QS

El cáncer gástrico y testicular, también habitual en hombres

Sobre el cáncer gástrico, el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, el doctor Manuel de Sola Romero, señala que, aunque éste con una incidencia relativamente baja, de unos 7.300 nuevos casos al año en España, pero tiene una elevada mortalidad, en torno a unos 4.800 fallecimientos anuales, por un diagnóstico habitualmente tardío.

El Dr. Rafael Robles. / QS

Finalmente, el Dr. Rafael Robles, urólogo en el Hospital Quirónsalud Córdoba, habla del cáncer testicular, una neoplasia maligna que se origina en los testículos, poco frecuente, y que se presenta principalmente en hombres jóvenes, entre los 15 y los 35 años, aumentando su prevalencia en las últimas décadas. Asegura que su pronóstico suele ser muy favorable, especialmente si se detecta y trata en etapas tempranas. Así, gracias a los avances en el diagnóstico y en el tratamiento, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 95 % en la mayoría de los casos, siendo un cáncer que responde muy bien a la cirugía, la quimioterapia y, en algunos casos, la radioterapia.