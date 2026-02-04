Rumbo al ‘cAncer Zero’

El panorama de la oncología en España se encuentra en un punto de inflexión. Con una incidencia que se estima superará los 350.000 casos anuales para 2050 (1), el reto no es solo tratar la enfermedad, sino transformar radicalmente su pronóstico. Bajo esta premisa, AstraZeneca España, de la mano de su presidenta Laura Colón, impulsa -por segundo año consecutivo- el ‘Proyecto cAncer Zero’, una iniciativa que busca eliminar el cáncer como causa de muerte a través de la innovación disruptiva y la colaboración estratégica.

Para Laura Colón, el éxito de la oncología moderna depende de una integración total de la ciencia en la vida del paciente. Colón enfatiza que la “época dorada” de la investigación debe materializarse en resultados tangibles para quienes hoy agotan sus opciones: “Tenemos que garantizar que la innovación se integre en todas las fases: desde el desarrollo temprano de una molécula en investigación básica hasta el tratamiento que recibe un paciente”, afirma la presidenta quien enfatiza que, desde AstraZeneca, “tendemos la mano para colaborar con los pacientes, los profesionales y la Administración para conseguir la cronificación de esta enfermedad”.

La presidenta de AstraZeneca, Laura Colón. / AZ

Prevención y diagnóstico: los pilares del cambio

La estrategia ‘cAncer Zero’ se apoya en datos contundentes: entre el 30 y el 50 % de los casos podrían evitarse actuando sobre factores de riesgo (2). El Dr. Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), destaca que el avance real reside en la personalización (3).

“Eliminar el cáncer como causa de muerte exige entender que hablamos de un conjunto muy heterogéneo de patologías. El verdadero avance consiste en que cada vez más personas puedan superar o convivir con el cáncer sin que sea la causa final de su fallecimiento”, explica el experto señalando, además, que optimizar los programas de cribado y garantizar un acceso equitativo en todo el territorio nacional es un “reto inaplazable”.

Esta iniciativa no solo busca la excelencia científica, sino también derribar las barreras legislativas y sociales que impiden que la innovación llegue a tiempo. El Proyecto ‘cAncer Zero’ se posiciona así no como una utopía, sino como un plan de acción urgente para que, en un futuro cercano, el diagnóstico de cáncer deje de ser una sentencia de muerte.

Visibilidad y mejoras en el acceso a las terapias

El optimismo científico, no obstante, choca con una realidad burocrática: en España, el acceso a fármacos innovadores puede demorarse más de 600 días tras su aprobación europea (4). Pilar Fernández Pascual, presidenta de la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), pone voz a los casos más complejos y reclama un cambio de narrativa y respuesta más ajustada a la complejidad de estos pacientes, pues durante años, “las personas con cáncer metastásico nos hemos sentido invisibles, tanto en el sistema sanitario como en la sociedad. Muchas veces nos enfrentamos a un acceso desigual a la innovación, a la falta de información clara y una atención que en numerosas ocasiones no contempla la complejidad de nuestra situación”.

Para ALMIA, por tanto, si el objetivo es avanzar hacia cero muertes por cáncer, resulta imprescindible también investigar y abordar adecuadamente los casos más complejos, como la metástasis, además de incentivar que los nuevos medicamentos aprobados en Europa lleguen a los enfermos en el menor tiempo posible. “No podemos permitirnos que un tratamiento aprobado en Europa tarde casi dos años en llegar a España. Para los pacientes con cáncer metastásico, el tiempo es un factor crítico y una cuestión de justicia y humanidad”, destaca. La asociación también reclama –y AstraZeneca lo apoya– otros cambios, como itinerarios asistenciales específicos para los pacientes con cáncer en estadio avanzado, promover su participación en ensayos clínicos y mejorar la información que se les facilita.

Referencias:

(1) SEOM. Las cifras del cáncer en España 2026. Disponible en: Las_Cifras_del_Cancer_en_Espanya_2026.pdf. Último acceso: enero 2026.

(2) Organización Mundial de la Salud (OMS). Cancer prevention. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Último acceso: enero 2026.

(3) Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Qué es la Medicina de Precisión? Disponible en: https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/ique-es-la-medicina-de-precision. Última consulta: enero de 2026.

(4) EFPIA. W.A.I.T. Indicator 2023 Survey. European Patients’ Access to Medicines. Publicado en 2024. Sección de resultados por país (Spain) y tablas de “Time to Availability (TTA)”. Disponible en https://efpia.eu/media/vtapbere/efpia-patient-wait-indicator-2024.pdf. Último acceso: enero de 2026.