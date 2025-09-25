Una app evalúa y trata las habilidades de comunicación social en menores
Nuevas Tecnologías
Evaluar y tratar las habilidades pragmáticas y de comunicación social en niños y niñas de 5 a 12 años es el objetivo de PleaseApp, una app que se encuentra ya disponible on-line y que ha sido desarrollada por personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Jaume I de Castellón (UJI).
Dirigida a profesionales de la psicología y la logopedia, y a otros especialistas de la atención psicoeducativa que trabajan con menores que presentan un trastorno del neurodesarrollo, especialmente con dificultades pragmáticas y de comunicación social, esta permite valorar de forma precisa cómo comprenden y utilizan los menores el lenguaje en situaciones sociales. También está indicada para la población en general.
La aplicación se organiza en dos itinerarios, uno de evaluación, que permite obtener un perfil inicial de fortalezas y debilidades del niño en distintas áreas de la pragmática, y un segundo de intervención, que ofrece actividades adaptadas a las necesidades específicas detectadas, favoreciendo el progreso en las áreas menos desarrolladas.
Durante este último, el niño avanza por cada nivel ganando piezas de un traje de superhéroe al acertar todas las respuestas, lo que convierte el proceso en una experiencia altamente motivadora.
Se trabaja ocho componentes clave de la comunicación pragmática, cada uno asociado a un escenario concreto y familiar para el niño. En concreto son Comprensión del lenguaje figurado (Zoo), Comprensión de las estructuras narrativas (Cine), Comprensión de las expresiones de referencia (Cocina), Interpretación de los actos de habla indirectos (Colegio), Comprensión del humor verbal y visual (Televisión), Integración del gesto con el habla (Circo), Uso adecuado de las fórmulas de cortesía (Tren) y Comprensión de la intencionalidad comunicativa compleja (Playa).
Según sus promotores de las principales aportaciones de PleaseApp es su visión integradora de múltiples habilidades vinculadas al desarrollo de la pragmática en la infancia.
Además, se ha concebido en un formato digital atractivo e interactivo para aumentar la motivación de los menores evaluados y facilitar su implementación a los profesionales. Otra aportación es que permite evaluar directamente la capacidad de comprensión en el ámbito de la pragmática del lenguaje.
