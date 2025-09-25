La Universidad CEU Fernando III, nuevas titulaciones, más alumnos y una mirada centrada en la persona

La Universidad CEU Fernando III inaugura el curso 2025/26 con una comunidad universitaria más numerosa, una oferta académica ampliada y un modelo educativo que sigue apostando por una formación de calidad, enfocada al desarrollo personal y profesional de su alumnado. Más de mil estudiantes confían este año en esta joven institución que, desde su campus en Bormujos, se ha convertido en una de las grandes apuestas del CEU en el sistema universitario andaluz.

El curso 2024/25, primero en su andadura, sirvió para asentar un estilo propio, basado en el acompañamiento cercano al alumno, el aprendizaje activo y la formación en valores. Desde el primer día, los estudiantes han sido protagonistas del desarrollo de un modelo que combina docencia, investigación, cultura y compromiso social.

Importante apuesta en el ámbito sanitario

Uno de los hitos más importantes de este nuevo curso que ha comenzado es la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, una incorporación estratégica que refleja el compromiso de la Universidad CEU Fernando III con los ámbitos de mayor impacto social. Así, en esta facultad se imparten los grados en Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia, además del Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia.

La gran novedad es también la construcción de un Hospital de Simulación Clínica en el propio Campus, una instalación pionera que permitirá a los futuros profesionales adquirir competencias técnicas y humanas en un entorno simulado de alta fidelidad, y que se prevé pueda estar funcionando para el curso 2026/27. Equipado con tecnología de última generación, este espacio facilitará la integración práctica desde los primeros cursos, con un enfoque multidisciplinar y orientado a la excelencia asistencial.

En total, la Universidad CEU Fernando III ofrece 14 grados universitarios, 6 dobles grados y una creciente oferta de másteres oficiales en áreas como derecho, empresa, ingeniería, salud, educación y deporte. Destacando, también, programas de posgrado especializados, títulos propios y de formación permanente.

Este crecimiento académico se acompaña de una inversión continuada en infraestructuras, consolidando un campus universitario de más de 40 hectáreas que combina sostenibilidad, accesibilidad y tecnología. Nuevos edificios, laboratorios, aulas especializadas e instalaciones deportivas conforman un entorno idóneo para el desarrollo integral del estudiante.

Además, la Universidad CEU Fernando III mantiene su compromiso firme con la internacionalización. Cada año se amplían los acuerdos con universidades extranjeras, y se facilita la movilidad de los alumnos mediante programas Erasmus+ y estancias en centros académicos y de investigación de primer nivel.

Apoyo al talento

La empleabilidad continúa siendo otro de los ejes del modelo CEU, en todos sus centros de formación. Desde el primer curso, los estudiantes acceden a prácticas, proyectos reales y actividades de mentoring gracias a una red de más de 300 empresas e instituciones colaboradoras. Esta vinculación con el mundo profesional permite que la formación se mantenga conectada con las necesidades actuales del mercado laboral.

El CEU también refuerza su compromiso social a través de distintos programas de becas y ayudas al estudio, siendo la institución educativa privada que más recursos dedica a este fin, superando los veinticuatro millones de euros en 2025. En el caso de Andalucía, la inversión en sus centros formativos durante el curso 2024/25 fue superior al millón doscientos mil euros, y, asimismo, mantiene una firme apuesta para fomentar el emprendimiento y la innovación.

En palabras de su rector, José Alberto Parejo Gámir, “formar profesionales competentes es importante, pero formar personas comprometidas, con espíritu crítico y sentido ético es el verdadero objetivo de nuestra universidad”.

Con una comunidad académica creciente, un proyecto pedagógico coherente y ambicioso, y unas infraestructuras de vanguardia, la Universidad CEU Fernando III arranca el nuevo curso reafirmando su vocación de servicio y su apuesta decidida por transformar el presente y construir el futuro.

El grupo CEU, como institución educativa privada creada en 1933, ha impulsado en España una formación basada en la excelencia a través de sus 29 centros docentes, distribuidos en 11 ciudades. En sus aulas se forman cerca de 45.000 alumnos en todas las etapas educativas desde los 2 años (10 colegios, 3 centros de FP, 4 universidades, 2 escuelas universitarias, 7 centros de doctorado y posgrado, 12 institutos de investigación, 3 Universitas Senioribus), en las que se ofrecen alrededor de 200 titulaciones oficiales.