La Universidad Loyola lidera la empleabilidad en Andalucía entre sus egresados de grado y máster

En una sociedad que reclama profesionales con visión ética, sensibilidad y capacidad para actuar con criterio, la Universidad Loyola propone mucho más que una formación académica: ofrece un proyecto de vida. Como universidad de la Compañía de Jesús, Loyola entiende la educación como una herramienta de transformación personal y profesional, donde el conocimiento va siempre acompañado de valores, conciencia y servicio.

Su apuesta, basada en la excelencia académica, innovación metodológica, internacionalización y un modelo educativo centrado en la persona, le ha llevado a liderar la empleabilidad de los titulados de grado y máster en Andalucía. El último informe de la Fundación CYD reconoce el liderazgo de los egresados de Loyola en grado y máster en porcentaje de contratos indefinidos y de empleo a tiempo completo, con cifras que superan el 90 y el 95%, respectivamente. Además, Loyola destaca en la base media de cotización anual, con 30.467€ en grado y 39.516€ en máster, por encima de la media andaluza.

Grados con formación integral

El curso 2025/2026, que se inició a principios del mes de septiembre con 1.700 estudiantes de nuevo ingreso, ha arrancado con 102 titulaciones de grados, dobles grados, másteres y doctorados.

En el caso de la formación de grado, destacan áreas clave como Administración y Dirección de Empresas, Datos, Economía, Psicología, Derecho, Ingeniería, Educación, Comunicación, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Humanidades y Teología.

Uno de los principales aspectos diferenciadores de la Universidad Loyola es su apuesta por las dobles titulaciones, que permiten a los estudiantes ampliar su horizonte profesional y potenciar la empleabilidad. Esta flexibilidad formativa, junto al aprendizaje por proyectos, casos reales y tecnologías avanzadas, prepara a los alumnos para liderar el sector sobre el que esté desarrollando su carrera profesional.

Este curso, Loyola ha reforzado su apuesta por la formación ligada al desarrollo científico y social con dos nuevos grados: Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Biomédica, titulaciones que han arrancado el curso con 60 estudiantes matriculados.

Másteres con impacto profesional y humano

La oferta de posgrados incluye másteres oficiales y propios en áreas de alta demanda como Psicología, Educación, Business, Salud, Ingeniería, Comunicación, Jurídico, Investigación y Teología. Todos ellos combinan rigor académico, aplicación práctica y contacto directo con empresas, facilitando una rápida inserción en el mercado laboral. El nuevo curso arranca el 29 de septiembre con la Jornada de Bienvenida en el campus de Sevilla y el 6 de octubre en el campus de Córdoba. Destacan los dos nuevos másteres oficiales orientados al ámbito educativo y sociosanitario: Psicopedagogía y Neurorrehabilitación. Estos programas responden a necesidades reales de la sociedad, formando profesionales comprometidos con el bienestar y la mejora de la calidad de vida.

Internacionalización con raíces humanas

Miembro de una red de universidades jesuitas presente en más de 80 países, Loyola es la universidad andaluza con mayor tasa de estudiantes en movilidad internacional. Esta dimensión global permite a sus alumnos adquirir competencias interculturales y experiencia internacional, claves en un mundo cada vez más interconectado. Su dimensión internacional, junto con los altos estándares de calidad y exigencia académica, han permitido que la Universidad Loyola consiga la acreditación AACSB. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la única en Andalucía que la posee y solo el 6% de las escuelas de negocios del mundo la tienen. Esta acreditación supone una ventaja competitiva para el alumnado, ya que los títulos de la Universidad Loyola, como el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y sus dobles titulaciones, el grado en Datos y Analítica de Negocio y sus dobles, así como el MBA y los Máster in Management (MiM), están avalados por este sello de excelencia reconocido internacionalmente.

Estudiar en Loyola es más que obtener un título: es apostar por una educación con valores, donde el conocimiento se pone al servicio de la sociedad. Se trata de un elemento tan intrínseco a la universidad que cuenta con el Servicio de Evangelización y Diálogo, un espacio que cuida de manera especial el crecimiento de las personas y de los grupos en el marco de una universidad global.

La Universidad Loyola no solo forma profesionales excelentes, sino personas comprometidas, conscientes y capaces de liderar con responsabilidad los cambios que el mundo necesita.