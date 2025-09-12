Nuevos posgrados en la Universidad CEU Fernando III

Con una clara vocación de servicio a la sociedad y un modelo educativo orientado al bien común, la Universidad CEU Fernando III consolida su apuesta por la formación de posgrado en el curso 2025- 2026. La oferta de másteres universitarios y títulos propios se amplía y se adapta a las demandas reales del mercado laboral, fortaleciendo así el compromiso de la institución con la empleabilidad, la innovación y el desarrollo profesional de los estudiantes.

Los másteres oficiales ofrecidos por la Universidad CEU Fernando III combinan el rigor académico con una fuerte dimensión práctica. Están diseñados para proporcionar una formación avanzada, especializada y multidisciplinar que capacite a los estudiantes tanto para el ejercicio profesional de alto nivel como para la investigación. En la actualidad, el catálogo incluye másteres en áreas estratégicas como la educación, el derecho, las relaciones internacionales, la empresa, el deporte o el ámbito tecnológico.

Aprendizaje experencial

Entre los programas más destacados se encuentran el Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) –que cuenta con siete especialidades–, el Máster Universitario en Derecho Tecnológico y Digital, el Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia, el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas, el Máster Universitario en Big Data y Business Analytics, el Máster Universitario en Dirección de Empresas, el Máster Universitario en Dirección de Empresas Deportivas y el Máster Universitario en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa. Todos ellos cuentan con un enfoque metodológico que combina la teoría con el aprendizaje experiencial, e incluyen prácticas externas en entidades colaboradoras del entorno profesional de cada especialidad.

A esta oferta se suman diversos títulos propios y de formación permanente que permiten una especialización más flexible, orientada a necesidades específicas y diseñada en colaboración con expertos del sector, ofreciendo una preparación conectada con la realidad del mundo laboral y orientada a resultados. Entre ellos destacan programas como el Máster en Atención Temprana, el Máster en Cultura y Pensamiento de Europa, el Máster en Derecho Penal Económico y de la Empresa, el Máster en Innovación y Transformación Educativa, o los másteres deportivos y en el ámbito de la salud – en colaboración con ESYDE Formación-. En este sentido, más de 300 organizaciones participan como entidades colaboradoras en la acogida de prácticas, la impartición de seminarios o el desarrollo de proyectos conjuntos, enriqueciendo la experiencia formativa del alumnado.

Apoyo al talento y a la investigación

Con una política activa de becas y ayudas al estudio, la Universidad CEU Fernando III busca facilitar el acceso a estos programas a estudiantes con talento, motivación y vocación de servicio. El plan de becas incluye modalidades para recién titulados, excelencia académica, apoyo a lainvestigación o formación continua, además de convenios con entidades para el desarrollo profesional de sus empleados.

Los programas de posgrado son también una vía de continuidad formativa para los egresados de la propia universidad, completando un itinerario académico que comienza en el grado, continúa con el máster y puede proyectarse hacia el doctorado, siempre con una visión humanista, transformadora y conectada con los desafíos sociales.

En palabras de sus responsables académicos, el posgrado en la CEU UF3 “es una herramienta de crecimiento y de impacto. Ayuda a transformar el presente de los estudiantes y el futuro de las organizaciones en las que trabajarán”. Una formación que va más allá del aula, que conecta con la sociedad y que busca generar valor desde el conocimiento.

Porque seguir aprendiendo es también una forma de cambiar el mundo. Y en CEU, el conocimiento se pone al servicio de las personas.