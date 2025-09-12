Prácticas en empresas líderes y un modelo educativo experiencial para formar a los profesionales del mañana

El campus de la Universidad Europea de Andalucía contará con 27.000m2 de extensión y estará situado en el barrio de Teatinos

El entorno empresarial ha cambiado radicalmente en los últimos años, y con ello, la demanda de talento. Actualmente se buscan perfiles 360º, capaces de adaptarse a un mundo en constante evolución, impulsado por los avances tecnológicos y los profundos cambios en la economía, la sociedad y la política.

Para enfrentar estos desafíos, es crucial que los estudiantes comprendan las reglas del juego desde dentro de la empresa y se adapten a los nuevos tiempos. Las universidades desempeñan un papel fundamental en la formación de estos profesionales, preparándolos para liderar el futuro con una visión estratégica.

La Universidad Europea es un claro ejemplo de esta filosofía, con una tasa de empleabilidad que supera el 92% y con programas diseñados para desarrollar habilidades estratégicas, que forman a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo empresarial moderno y convertirse en los pioneros de la transformación digital.

Prácticas en empresas líderes del sector, sin salir de Málaga

Convertir la vocación en profesión y formar líderes es el objetivo que impulsa a la Universidad Europea de Andalucía en su propuesta educativa. Por eso, todos sus programas incluyen prácticas en empresas y entidades líderes del sector, sin salir de Málaga, gracias a acuerdos con organizaciones como el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao), la Fundación Autismo Sur, Anytime Fitness Iberia, así como colaboraciones con hasta 10 entidades clave de la ciudad, entre ellas el Museo Carmen Thyssen Málaga o el CSIC. Estas alianzas permiten que los estudiantes vivan experiencias reales en entornos profesionales, aplicando lo aprendido en el aula y desarrollando competencias clave para su futuro.

Oferta académica bajo en el enfoque One Health

La Universidad Europea de Andalucía arranca su primer curso con cerca de 20 titulaciones entre grados, dobles grados y másteres oficiales, distribuidas en tres facultades: la Facultad de Ciencias Biomédicas y del Deporte, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela Politécnica. Entre ellas, la Facultad de Ciencias Biomédicas y del Deporte ofrece diez titulaciones que abarcan desde los Grados en Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Odontología y Psicología, hasta el Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia, además de másteres especializados como el Máster en Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Fisioterapia Neurológica, Terapia Manual Ortopédica y Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad. Todo ello bajo el enfoque One Health, una visión global de la salud que integra la salud humana, animal y ambiental, promoviendo un enfoque interdisciplinar y colaborativo, esencial en cualquier ámbito.

La Universidad Europea cuenta con más de 30.000 convenios con empresas líderes en su sector

A esta experiencia se suma un claustro de profesores expertos, en activo y a la vanguardia de la tecnología, que comparten su conocimiento para ayudarte a desarrollar habilidades reales que te harán destacar. Además, la Universidad Europea cuenta con más de 30.000 convenios con empresas líderes en su sector, tanto en Málaga como en el resto de España, lo que garantiza a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas que los preparan para la realidad empresarial y actúan como un puente directo hacia el mundo laboral.

Más de 27.000 m2 de campus para continuar un proyecto sólido y con 30 años de experiencia

La Universidad Europea trae a Málaga la experiencia de un modelo de éxito en Madrid, Valencia o Canarias. El objetivo es dar respuesta a la alta demanda que había por parte de los estudiantes andaluces, pero también por parte del sector empresarial de una ciudad en plena revolución tecnológica. El campus de la Universidad Europea de Andalucía contará con 27.000m2 de extensión y estará situado en el barrio de Teatinos. Un campus tecnológico que dispondrá de modernos espacios y sostenibles instalaciones a la vanguardia de la innovación. El pilar diferenciador de la Universidad Europea recala en su modelo académico centrado en el Aprendizaje Experiencial Hyflex, que permite estudiar de una forma práctica, activa y cercana a la realidad profesional. También ayuda a potenciar la creatividad en la resolución de problemas y a dominar las herramientas tecnológicas más avanzadas gracias a la metodología Project y Challenge Based Learning. Este modelo educativo en la Universidad Europea se adapta a las necesidades de cada estudiante y se implicará de lleno con la ciudad andaluza y su tejido empresarial, con el objetivo de acercar la realidad desde el primer momento a los futuros profesionales.