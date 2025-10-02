Cooperativa La Palma pone el valor el tomate, arropada por sus agricultores

En una edición donde el tomate ha sido el gran protagonista en Fruit Attraction, La Palma ha mostrado el orgullo de ser una de las grandes cooperativas de este producto a nivel andaluz. Pedro Ruiz, presidente, resume la completa agenda de actividades y reuniones que ha desarrollado la empresa granadina.

"Como empresa tomatera que somos, somos innovadores y este año nos hemos propuesto tener en nuestro stand una mata de tomate Adora para mostrarla con orgullo a todos nuestros visitantes. Cuando le indiqué a los técnicos que teníamos que tenerla en estas fechas, se pusieron manos a la obra, ha sido un reto", relataba el presidente, que cree que han cumplido con los objetivos comerciales que perseguían: "En el ámbito de atender a los clientes, estos días han sido muy positivos. Hemos atendido, de la misma forma a muchas empresas de material genético, que nos aportan soluciones contra el rugoso, que velan por la productividad y calidad de los tomates de nuestros agricultores".

Precisamente varios grupos de agricultores han estado presentes estos días de feria en el stand de La Palma, destacando uno de clientes japoneses. "Hemos tenido un grupo de agricultores de Japón, con los que tenemos un acuerdo con ellos para explotar el tomate Amela. Nos han visitado aquí en Fruit y también van a visitar y conocer las instalaciones de la cooperativa", concretaba el presidente.

Visita de los agricultores japonenes.

El tomate está estos días en el candelero precisamente por la decisión de la UE de aceptar como tomate marroquí el producido en el Sáhara Occidental. "Nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano en cuanto a innovación y desarrollo. Llevamos a cabo campañas agrícolas, que son muy duras. Tenemos una excelente calidad, seguridad alimentaria y sabor, pero no podemos llevar a cabo lo que le corresponde a la administración. Deben de saber que está en juego una zona de producción y un producto muy importante para Europa. Si siguen por estas líneas, va a afectar mucho en cuanto a nuestra superficie de producción y la calidad del producto que llega a los mercados", decía.

Finalmente, Pedro Ruiz hablaba de la campaña en ciernes que tiene Cooperativa La Palma. "Ahora mismo estamos finalizando la zona norte de Granada y ya empieza la costa. Ponemos toda la carne en el asador, nosotros desde la parte de la innovación y el desarrollo, y lo agricultores en sus fincas. Confiemos en que sea una campaña positiva", y que el virus del rugoso haga menos daño que otras campañas: "Siempre hay que tenerle respeto, pero se ha introducido una gran cantidad de material genético que va a actuar como cortafuegos. Esto va a permitir que la transmisión vaya a menos".