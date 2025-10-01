Los envases de madera de Fedemco, calidad y sostenibilidad para la exportación de frutas y hortalizas

La Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes, Fedemco, ha estado presente en Fruit Attraction desde las primeras ediciones de la feria madrileña, puesto que constituye el mejor "expositor mundial" para seguir trabajando en unos envases de madera que aportan un valor añadido de sostenibilidad y calidad para la exportación de frutas y hortalizas.

"Cada vez los consumidores, en sus tomas de decisiones de compra, optan por decisiones de compra sostenible, no sólo en el producto, sino también en el envase. En la última encuesta, están muy preocupado en torno al 40% de los consumidores cuando realizan una compra. La madera adquiere un valor importante como envalaje más sostenible", explicaba Emilio Pérez, director de Fedemco.

Sin duda, el envase de madera es cada vez más habitual para la exportación agroalimentaria, además de por su sostenibilidad, porque es el escogido por las empresas como embalaje premium para cualquier segmento de la horticultura. "Quien apuesta por la calidad y la diferenciación prefiere la madera. No sólo por las capacidades que tiene, como por ejemplo para la conservación del producto, sino también por la posibilidad de personalizar el envase de madera con una marca propia. Quien escoge madera, escoge sostenibilidad, que es un valor añadido", decía el director.

Además de por las cualidades del producto y por el valor sostenible que supone, la Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes trabaja con pequeñas y medianas empresas, lo que ello supone para la economía de cercanía. "Las industrias de Fedemco son pymes, muy vinculadas a la tradición familiar, al territorio. Hacen aprovisionamiento de cercanía a los productores, los envasadores, las cooperativas. Esto nos da confianza en toda la cadena alimentaria", finalizaba.