Fresón de Palos, una firma comprometida con la innovación la calidad y la sostenibilidad

Nacida a inicios de los 80 como una cooperativa de agricultores de Palos de la Frontera con unos principios empresariales basados en la innovación permanente, la calidad de sus procesos y cultivos y el cuidado del entorno, Fresón de Palos es hoy todo un referente en la producción de fresa en Europa y la tercera marca de fruta más reconocida por los consumidores en España. Y no es para menos. En la actualidad, comercializa más de 70.000 toneladas anuales de berries, con la fresa como producto principal, una actividad que la ha convertido en motor económico y de empleo directo e indirecto en su municipio, además de contribuir a la proyección exterior de Huelva como polo europeo de frutos rojos. Concretamente, Fresón de Palos tiene un impacto del 38% sobre el PIB del municipio donde se encuentra, a la vez que los empleos que genera anualmente suponen un 103% de la población activa.

Asimismo, aunque esta firma tiene un peso relevante en el mercado nacional, dispone de una gran proyección internacional, con destinos prioritarios como son Alemania, Italia, Polonia y Francia, además de otros mercados del entorno comunitario. En este sentido, es importante destacar la apuesta por la cercanía geográfica, el servicio y la rapidez logística de esta fcooperativa que le permite mantener la frescura y la calidad de sus berries en destino.

Pilares claves

Por otro lado, la consolidación de Fresón de Palos como uno de los principales productores de frutas y hortalizas en España ha sido posible gracias a una estrategia basada en varios pilares, como la calidad. Así, la empresa se ha asegurado mantener altos estándares de calidad de la producción, controlando todos los aspectos del proceso. Otros factores claves, han sido la apuesta continua por la innovación tecnológica, que ha permitila optimización y la expansión internacional de sus productos.

De la misma forma en Fresón de Palos entienden la sostenibilidad como un compromiso integral que combina las dimensiones medioambiental, social y económica. En el plano medioambiental, aplica el módulo SPRING en todas las explotaciones, garantizando un uso 100 % legal y eficiente del agua mediante sistemas de riego de precisión. A ello se suma el aprovechamiento de energías renovables, como la solar fotovoltaica, el impulso de proyectos de economía circular para la gestión de residuos y la apuesta por el control biológico de plagas, que reduce el uso de químicos y favorece la biodiversidad con setos vegetales y sueltas de fauna auxiliar.

También ha logrado disminuir en más de un 30 % el consumo de plásticos en invernaderos y usa envases biodegradables bajo la línea Fresón Sostenible.

En la dimensión social, garantiza condiciones laborales justas y transparentes, gracias a certificaciones como GRASP y PRELSI, que avalan su compromiso con las buenas prácticas, la protección de los trabajadores y la creación de un entorno laboral seguro.

Finalmente, en el plano económico, en el modelo cooperativo refleja los valores de la economía social, integrando a cientos de agricultores en un proyecto común que distribuye equitativamente el valor generado y refuerza la economía local de Huelva. Así, Fresón de Palos conjuga sostenibilidad, responsabilidad social y desarrollo económico sostenible. Además, esta cooperativa destaca por una estrategia de marketing sólida, que le ha permitido consolidar la marca y generar una conexión directa con el consumidor final.

Avances tecnológicos

La incorporación de significativos avances tecnológicos que permiten optimizar todas las fases de la cadena, desde el cultivo hasta la llegada del producto al consumidor, es otra de las señas de identidad de Fresón de Palos.

Así, cuenta con la digitalización “del campo a tu mesa”, que centraliza la planificación, el registro de operaciones y los cuadernos de campo. En el área productiva trabaja con ResiYou, una herramienta que usa la inteligencia artificial y asegura la trazabilidad completa del producto en tiempo real. Mientras que, en la parte de poscosecha, ha reforzado la optimización de la logística en frío, asegurando así la máxima frescura del fruto. De igual modo, en los centros de manipulación se utilizan tecnologías avanzadas como el calibrado óptico, el desapilado automático de cajas de campo o la encajadora de tarrinas.

Futuro

Por lo que corresponde al futuro más próximo, cabe reseñar que, en general, Fresón Fresón de Palos, al igual que el resto de firmas del sector, tiene en la gestión del agua un desafío crucial: la falta de infraestructuras hídricas limita la disponibilidad de este recurso, especialmente en una zona como Huelva, donde el equilibrio hídrico es cada vez más delicado. Garantizar un uso eficiente y sostenible será una prioridad absoluta para esta cooperativa.

Otro aspecto al que ha de enfrentarse es la falta de mano de obra en campaña. En paralelo, la sanidad vegetal representa otro frente de actuación: la normativa europea ha restringido progresivamente las herramientas de desinfección de suelo, lo que nos obliga a innovar y a encontrar alternativas seguras en plazos muy cortos.

Todo ello se suma a la presión global, con la competencia de países terceros con costes mucho más bajos, un marco normativo exigente y un consumidor que demanda cada vez más trazabilidad y sostenibilidad.

Ante este escenario, Fresón de Palos mantiene un compromiso firme: seguir avanzando en innovación, sostenibilidad y defensa del modelo cooperativo como base de una respuesta sólida, responsable y de futuro.