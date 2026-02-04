CASI aboga en Fruit Logistica por "vender más y con mejor calidad" y "defender lo nuestro"

Un año más, Fruit Logistica sirve como punto de encuentro de empresas, clientes y multitud de agentes que forman parte del conglomerado hortofrutícola. En Berlín se dan cita estos días algunas de las empresas y administraciones públicas más relevantes en torno al agro almeriense y, entre ellas, CASI, empresa líder en la producción de frutas y hortalizas de la provincia ha expuesto en el pabellón 18 de Messe sus bondades en plena campaña y a las puertas de una (la de primavera) que es prácticamente inminente.

Su presidente, Antonio Bretones, ha valorado la presencia de la cooperativa en la capital germana, donde, dice, están presentes "los clientes fuertes que distribuyen a grandes países".

Bretones se plantea el reto de "vender con más calidad y a mejor precio", al tiempo que aboga por "mantenernos arriba, ir creciendo pero con cabeza". "Queremos consolidarnos y que nuestra gente defienda lo nuestro", ha apostillado.