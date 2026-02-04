Agrobío insiste en una buena estrategia de prevención frente al parvispinus

Cuando de plagas se habla, nada más importante que el control biológico. Y ahí está presente Agrobío, cuya fauna auxiliar es el mejor compañero de viaje de cualquier agricultor. La empresa almeriense, cuya sede está en La Mojonera, en el corazón del mar de plástico, está presente en Fruit Logistica un año más.

Ana Arévalo, directora de desarrollo de campo, explica la labor de los agentes que han viajado hasta Berlín para estar presentes en la Messe, acompañando a las empresas andaluzas y, en su caso, a las de otros puntos de España. "Venimos como visitantes, tenemos muchos clientes y amigos. Es un privilegio porque al estar todo concentrado y tener estos días, podemos atenderlos, podemos comentar con ellos la situación del campo, la presión de plagas, ver qué podemos aportar como empresa de control biológico especialista", aseguraba.

Son muchas las hortícolas que se han visto afectadas esta campaña por episodios de plagas, pero especialmente dañino está siendo el parvispinus, contra el que Agrobío lleva trabajando desde hace meses en busca de un insecto auxiliar de máxima eficacia. "Es una plaga que apareció nueva hace unos años. Los equilibrios al principio son difíciles y cuando entra en una explotación, es dificil de erradicar. Desde Agrobío hemos apostado por una estrategia preventiva, de actuar en tiempo y forma con todas las herramientas que tenemos, tanto los ácaros, los alimentos, los auxiliares, las nuevas cepas de orius y nuevos insectos que van a llegar, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno. Está claro que nos gustaría tenerlo ya controlado, pero estas cosas llevan su tiempo y creo que lo vamos a conseguir".

De hecho, tanto Agrobío como las autoridades competentes han insistido desde el principio de la campaña en la importacia de un buen trabajo de prevención y anticipación al thrips. "Es muy importante mantener las poblaciones de la plaga en general baja y todo lo que sea preventivo es lo recomendable. Romper el ciclo de la plaga en los cultivos es fundamental. También destacamos que es importante trabajar en los semilleros, estamos acompañándolo a todos para poder llegar a controlar esta plaga sin que haga daño a los distintos cultivos".

En lo referente a proyectos de futuro, en Agrobío ya están trabajando "con ácaros, estamos trabajando con nuevas dietas, formatos, nuevas cepas de orio y con algún auxiliar nuevo que también creo que puede ser una herramienta interesante para el control de parvispinus", finalizaba Ana Arévalo.