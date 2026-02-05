Andalucía, Murcia y Valencia aúnan esfuerzos desde Berlín por una agricultura eficiente y sostenible

Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana defendieron este jueves en Berlín la agricultura eficiente, sostenible y tecnificada del Levante y exigieron “poder contar con el agua que necesita el campo, reforzando su alianza ante los desafíos actuales que amenazan la viabilidad de nuestras explotaciones, el equilibrio territorial y la seguridad alimentaria de Europa”.

Una postura común reafirmada en la feria Fruit Logística de Berlín en un encuentro entre la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y representantes del sector agrario de las tres regiones.

“Es fundamental que tres regiones que generan el 42,5 por ciento del VAB agrario nacional trabajen de la mano en defensa de los agricultores y ganaderos, mostrando a Europa el potencial que atesoramos y la importancia que tiene en la soberanía alimentaria del continente”, destacó Rubira.

En materia hídrica recordó “los esfuerzos que durante las últimas décadas venimos realizando en materia de eficiencia, tecnificación de regadíos, construcción de infraestructuras y mostrando al mundo de qué forma cultivar los mejores alimentos aplicando el agua gota a gota”, reivindicando “un Pacto Nacional del agua que ponga fin a las desigualdades y el sectarismo en nuestro país, invirtiendo en infraestructuras y trasvases, porque en España hay agua de sobra para poner fin a la escasez de las zonas más áridas”.

Por otro lado, el encuentro sirvió para analizar el reciente acuerdo adoptado con los países que conforman Mercosur y la incertidumbre generada en el sector agrario. La consejera reafirmó “el absoluto compromiso del Gobierno de López Miras con el campo y la defensa de sus reivindicaciones”, recordando que “no aceptaremos un acuerdo que no incluya cláusulas de salvaguarda que se activen de forma automática, controles más estrictos en frontera y medidas que impidan la entrada de productos que no cumplen con los requisitos que se les exige a nuestros agricultores”.

El "gran revulsivo" andaluz

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, destacaba la apuesta sin precedentes de la Junta de Andalucía por la modernización de regadíos como “el gran revulsivo” de esta legislatura para el campo andaluz.

Gómez señalaba que “la producción andaluza es cada vez mayor y, por tanto, requiere de más agua, más recursos hídricos a disposición del campo”. Por ello y, conscientes de que Andalucía es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y la sequía, desde la administración regional se ha puesto en marcha una serie de actuaciones para llevar más agua a los agricultores.

En este sentido, detalló que “desde el Gobierno andaluz se van a poner hasta 317 millones de euros a disposición de los regantes para construir terciarios y conducciones hasta las comunidades de riego a través del Plan Parra, para modernizar las instalaciones a través del Plan Regadía y para construir balsas de riego”.

“Unas balsas que se podrán ejecutar gracias a la convocatoria de ayudas que tenemos abierta en estos momentos por 12 millones de euros en la que se ha primado la simplificación administrativa. Unas ayudas esenciales con las que los regantes tendrán más capacidad de almacenamiento de agua y mayor capacidad de auto gestionar sus recursos, especialmente en periodos de sequía, pero también podrán ser más eficientes y sostenibles con el entorno”, explicaba.

Al respecto, concretaba que “es un gran incentivo para muchas de las empresas presentes en Fruit Logística, ya que se subvenciona el 100 % del coste simplificado que puede suponer el 60 % del total de la obra”; si bien no será lo único en materia de agua y regadíos.

Así, el secretario general ha recordado que con el presupuesto 2026 de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura tiene previstos más de 800 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y modernización de regadíos; de los cuales 665,9 millones de euros van destinados a obras hidráulicas propiamente dichas y 136 millones de euros para regadíos.

En definitiva, ha señalado que el objetivo principal es contar con más recursos hídricos para el campo y, por ende, poder producir más alimentos de calidad y seguros. A nivel de exportación, Europa es el principal mercado de las frutas y verduras andaluzas y, Alemania, es el país europeo al que se vende una tercera parte de los productos hortofrutícolas andaluces.

Una PAC "fuerte e independiente"

Durante la reunión entre comunidades, los diferentes representantes gubernamentales mostraron preocupación por la futura Política Agraria Común, PAC, que “lejos de complicar el día a día de nuestros agricultores y ganaderos debe corregir problemas tan graves como la competencia desleal que sufren, el riesgo de entrada de nuevas plagas, la estricta normativa medioambiental o la elevada carga burocrática a la que se enfrentan”, indicó Sara Rubira

Por ello “reivindicamos una PAC fuerte e independiente, donde no cabe reducir su presupuesto, que permita mantener un modelo de actividad rentable y que mantenga vivo el mundo rural”, añadió.

Por último, Rubira mostró su acuerdo en demandar al Gobierno de España y a la Unión Europea “un paso adelante en la simplificación administrativa que asfixia a los profesionales del campo, eliminando la duplicidad de controles y reduciendo la carga digital, aprovechando las nuevas tecnologías para agilizar y no como barrera de acceso”, concluyó la consejera.