Anecoop presenta en Fruit Logistica una alternativa a las naranjas clásicas: la 'Red Bouquet'

Anecoop está de celebración y ha desembarcado en Berlín para conmemorar su 50 aniversario. Las expectativas son altas, tal y como subraya Carlos Nemesio, su director comercial, haciendo bandera de una línea de negocio basada en las naranjas, concretamente la variedad Red Bouquet, sobre la que se está trabajando en la producción de cuatro millones de kilos. "Es una alternativa a los orígenes clásicos de este tipo de naranjas", especifica Nemesio.

En un paréntesis entre las campañas de otoño y primavera, desde Anecoop destacan que está siendo un contexto "bastante desafiante" a tenor de las condiciones climáticas que está sufriendo el país desde el mes de noviembre. "En este sector tienes que ser muy resiliente", apunta el responsable de Anecoop porque, incide, "nos encontramos, y ya está siendo prácticamente una constante, en una situación en la que tienes que hacer y rehacer los planes, desde los diarios hasta los mensuales".

De cara a un futuro próximo, desde Anecoop están apostando por buscar variedades que se adapten mejor a las condiciones climáticas actuales, además de diversificar el riesgo, con acciones como tener diferentes zonas de producción para un mismo cultivo, a fin de tener una alternativa en casa de una situación meteorológica desfavorable.

Estas líneas de negocio y proyectos son los que presenta Anecoop en Berlín a sus socios y clientes. "Siempre volvemos con nuevas oportunidades y este año no va a ser diferente", apostilla Nemesio.