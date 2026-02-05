Cajamar ve en la digitalización del campo uno de los grandes retos del sector hortofrutícola

Es uno de los encuentros clásicos de Fruit Logistica: la fotografía de la expedición de Cajamar en el pabellón que comparten Andalucía y la Región de Murcia, dos zonas productoras a las que la entidad financiera almeriense muestra su apoyo decidido para que sigan siendo referente en el cultivo y la producción de frutas y hortalizas.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, se mostró optimista sobre el desarrollo de la feria para las empresas andaluzas y murcianas presentes en Berlín estos días y cómo pueden beneficar todas estas reuniones comerciales de cara al futuro. "Veo que el sector sigue creciendo. No he notado quejas en cuanto a precios y lo que noto es al mercado, sobre todo alemán, pidiendo garantía de volumen. Es decir, confían en los productores españoles y lo que están es demandando previsión a largo plazo. Quieren asegurarse el abastecimiento y confían en que España, por las empresas, productores y comercializadores, nos ven como proveedores fiables", indicaba.

Pese al buen trabajo, estos días en la Messe se está notando la feroz competencia que existe en el sector. "Aprovecho siempre Fruit Logistica para ver cómo están creciendo otros países, los países terceros. Creo que tampoco podemos dormirnos en los ladureles. Estamos en una posición de liderazgo que hay que aprovechar, pero eso implica muchas cosas también", indicaba el presidente que apostaba por "innovar, diferenciar nuestros productos, seguir invirtiendo en tecnología y no quedarnos quietos. Hemos hecho un viaje en los últimos 20 años muy positivo. Somos ahora mismo la primera potencia productora de frutas y hortalizas de la Unión Europea, pero necesitamos seguir mejorando".

Palmerillas, catalizador de la innovación hortofrutícola La Estación Experimental Cajamar celebró el pasado año su 50 aniversario, con la mirada ya puesta en el futuro para ser un catalizador de la innovación en el sector hortofrutícola español. "Estamos también invirtiendo en Cajamar desde nuestra fundación y de nuestra estructura en innovación, en personas, en nuevas tecnologías. Estamos abriendo nuestro centro tecnológico. Empezamos hace 50 años dedicándonos exclusivamente a la hortícola. Ahora mismo ya estamos viendo el sector con una visión más amplia. Estamos abriéndolo también a nuevos tecnólogos, a nuevas tecnologías. Empezamos con la incubadora de alta tecnología del agua, pero ahora la hemos abierto al todo sector agroalimentario. Y al último eslabón, al alimento, a la Foodtech, hemos convocado este año un nuevo plazo de convocatoria para Foodtech y Agrotech. Ya tenemos seleccionadas 23 startups y en definitiva queremos mantener esa coherencia con la necesidad de incorporar nuevas tecnologías".

Temas complicados, como es el caso de la infraestructuras o el agua, también están sobre la mesa. "Este año se está poniendo de manifiesto la necesidad de que España cuente con unas infraestructuras de transporte suficientemente eficientes. El agua, por su parte, digamos que el problema es más bien por exceso que no por defecto. Eso no significa que no haya que tener unas mejores infraestructuras de regadío en toda España", decía Eduardo Baamonde.

Donde más hincapié hizo el presidente de Cajamar fue en la aplicación de la tecnología en los procesos productivos. "He hablado con productores, insisten en la necesidad de digitalizar el sector. De alguna forma, y si me permitís, yo que vengo aquí desde hace más de 20 años, creo que ahora mismo se habla más de tecnología que casi de producto. El sector está pensando más en servicio que en la producción. La producción la da casi por descontada, la calidad también, pero insisten en la necesidad de tener tecnología punta y estar en condiciones de dar el mejor servicio con garantía de abastecimiento a un mercado que sigue confiando en España, pero que también podría tener alternativas a medio plazo en otros países", finalizaba.