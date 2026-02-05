Carmen Crespo: "El campo no teme los acuerdos comerciales siempre que tengan una salvaguarda"

La eurodiputada Carmen Crespo ha estado presente en Messe Berlin, en el marco de la segunda jornada de Fruit Logistica para acompañar al sector hortofrutícula y hacer suyas las reivindicaciones del campo en un contexto marcado por los acuerdos de la UE con Mercosur y Marruecos y por el uso eficiente de los recursos hídricos.

Crespo comenzaba su intervención aludiendo a las dificultades que está presentando el cambio climático, con dificultades sobrevenidas a raíz de borrascas y temporales como las que vienen azotando el sur del país desde el mes de noviembre. "Tenemos que tener siempre una red", asegura la representante comunitaria. "Primero la red de aseguramiento, -prosigue- los agricultores tienen que estar asegurados, porque si no tenemos una dificultad para el futuro. Y segundo, asegurar el agua con infraestructuras, y si llueve, que llueva bien, y que podamos tener suficiente embalsamiento para poder coger ese agua".

Respecto al acuerdo de Mercosur, Crespo aseveraba que "ha habido mucha desinformación" en torno a él. El concierto, tras someterse a votación en sede parlamentaria, se encuentra ahora en el Tribunal de Justicia Europeo, lo cual ha propiciado que se ponga en marcha de manera provisional sin las cláusulas de salvaguarda, que, incide, "son bastante garantistas".

El campo, contra la "ausencia de control"

"El campo no teme los acuerdos comerciales siempre que tengan red, salvaguarda y control", abunda Crespo, al tiempo que demanda una oficina de control de importaciones para que los países rindan cuentas del tráfico de sus puertos. "La gran queja del agricultor es la ausencia de control", espeta.

A colación de la reunión mantenida a tres bandas con las comunidades autónomas de Murcia y Valencia, la eurodiputada almeriense subrayaba una de las reivindicaciones sostenidas por estas regiones: una prórroga hasta 2032 para la puesta en marcha de la directiva de aguas subterráneas. En caso contrario, apunta, "perderíamos la capacidad de la agricultura de utilizar las estas aguas y no estamos preparados para ello".