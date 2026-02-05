Así expone Marruecos, principal competidor de Andalucía, sus frutas y hortalizas en Fruit

A nadie se le escapa a estas alturas que Marruecos en uno de los principales competidores hortofrutícolas para Andalucía. La delegación marroquí, compuesta por 29 empresas, también está presente en Fruit Logistica, donde está mostrando a los mercados a los que suministra su gama de productos agrícolas destinados a la exportación, agrupados en un pabellón de 726 metros cuadrados. Con su participación, el país alhauíta trata de reforzar su posicionamiento como actor estratégico en el comercio mundial de productos agrícolas, en un escenario global donde uno de sus principales competidores es Andalucía. Es el caso del tomate, pero también de otros productos hortícolas como puede ser el pimiento o el pepino, además de los cítricos. El pabellón de Marruecos ha tenido una gran actividad en estos dos primeros días y trata de seguir mejorando su posicionamiento internacional como país exportador ante la creciente competencia.

Coag denuncia problemas en el control de las fronteras

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado una situación sin precedentes en el control de las fronteras europeas: las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental han desaparecido literalmente de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea, pese a que los envíos continúan llegando con absoluta normalidad a los mercados comunitarios. En la actual campaña, las cifras de importaciones de estos orígenes han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que se limita a indicar que dichas cifras se encuentran muy por debajo de los niveles habituales. Sin embargo, la realidad del mercado contradice completamente estos datos: dada la importante presencia del tomate de Marruecos y Sáhara Occidental en las últimas campañas en el mercado europeo, una retirada del mismo en la magnitud que muestran las cifras europeas habría supuesto un notable incremento de los precios en los mercados, algo que no se ha producido.