Fresón de Palos inicia una nueva campaña marcada por el crecimiento y la innovación varietal

Fresón de Palos arranca una nueva campaña con las primeras fresas ya disponibles en el mercado y con unas perspectivas reforzadas por el crecimiento de la cooperativa, la ampliación de superficie productiva y una apuesta decidida por la innovación varietal y la sostenibilidad.

La cooperativa ha incrementado en un 7% su número de plantas de fresa, hasta alcanzar los 73 millones, consolidando nuestra posición como mayor productor de Fresas de Europa y uno de los primeros a nivel mundial, todas ellas cultivadas en los campos de Palos de la Frontera y zonas próximas, procedentes de las 300 Hectáreas de viveros propios ubicados en Nava de Arévalo (Ávila) y Navalmanzano (Segovia).

Nuestro proyecto de crecimiento también se refleja en la base social, Fresón de Palos ha continuado su proceso de captación y ha incorporado nuevos agricultores, alcanzando la cifra de 165 socios. En paralelo, la cooperativa ha ampliado su superficie de cultivo con un 10% más de hectáreas destinadas a la producción.

En esta campaña, las principales variedades de fresa serán RedSayra, Marisma y Duna, seleccionadas por su calidad organoléptica y su adaptación agronómica a nuestro clima y tipología de suelo. A esto se le suma nuestro programa de mejora genética en fresa desarrollado en nuestra finca experimental, donde además desarrollamos múltiples ensayos de nuevas variedades gracias a los acuerdos de colaboración con diferentes obtentores internacionales para avanzar en la introducción de variedades rentables para nuestros agricultores, y que se adapten a la demanda de calidad de los consumidores.

Arándano de Palos.

Las lluvias persistentes y la menor radiación solar registradas durante las primeras semanas de enero están provocando un retraso en el ritmo productivo de la fresa, con una reducción significativa de los volúmenes disponibles respecto a campañas anteriores. La climatología desempeña un papel determinante en la evolución de la campaña de frutos rojos, condicionando tanto los calendarios de producción como la disponibilidad de producto en origen.

Retos del sector

El contexto climático vuelve a situarse entre los principales desafíos para la campaña 2026. La variabilidad de temperaturas, los episodios irregulares de lluvia y, especialmente, la falta de infraestructuras hídricas en la provincia de Huelva continúan condicionando de forma decisiva la planificación agrícola.

A ello se suma la creciente y continua dificultad para disponer de mano de obra suficiente, tanto en las fincas de nuestros agricultores como en los centros de manipulación y envasado, un reto estructural que afecta a toda la cadena de valor.

Ambos desafíos son compartidos por todo el sector de los berries en la provincia y resultan críticos no solo para la viabilidad futura del sector, sino también para el desarrollo económico y social de Huelva. El peso del sector en el empleo provincial es determinante: solo nuestra Cooperativa y sus socios generan más de 7.000 puestos de trabajo durante la campaña, dentro de un ecosistema que alcanza los cerca de 150.000 empleos directos e indirectos en la provincia.

Compromiso con un modelo sostenible e innovador

Fresón de Palos reafirma su compromiso con un modelo de producción medioambiental, económica y socialmente sostenible, basado en el uso eficiente de los recursos, la mejora continua de los procesos y el bienestar de todas las familias de nuestros agricultores.

Del mismo modo, la entidad continúa impulsando la innovación como eje estratégico, a través de la investigación varietal, la digitalización y el uso de la IA, así como la implementación de nuevas técnicas agrícolas orientadas a mejorar la calidad del fruto y la competitividad de las explotaciones.

“Esta campaña representa un paso adelante para la cooperativa. Crecemos en socios, en superficie y en capacidad productiva, pero sobre todo en conocimiento y en compromiso con el futuro del sector. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer al consumidor la mejor fresa posible, cultivada con rigor, respeto al entorno y vocación de excelencia”, ha señalado Fresón de Palos.