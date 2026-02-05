J. Carrión exhibe en Berlín su posición de liderazgo como empresa de logística

En una cita del calado de Fruit Logistica confluyen diversos agentes en torno al sector hortofrutícola. Y tan importantes son aquellos que trabajan por dar lugar a un producto como quienes se encargan de transportarlo hacia los mercados. Entre estos últimos destaca J. Carrión, una de las empresas de logística líderes en este sector.

Su director general, Pedro Morales, ha hecho hincapié en la importancia de "acompañar a las empresas a poner su producto en las mesas de los consumidores, un producto que sale principalmente de España, del sur de Europa, a los mercados de todo el continente".

En ese procedimiento, apunta el responsable de J. Carrión, las cadenas de supermercados abogan por "mejorar continuamente, optimizar la logística".

Y en este sentido, incide, hablar de logística no es hacerlo "de un camión completo que carga en un origen y descarga en un destino". Un supermercado -continúa- "lo que quiere es darte la lista de la compra y que tenga luego en su destino todo perfectamente, que llegue sin ningún problema y además de la forma más óptima posible".

Presencia en 28 países

Con presencia operativa en 28 países europeos y Marruecos, J. Carrión cuenta con una red internacional sólida y en constante expansión. Las inversiones continuas en nuevas instalaciones y ampliaciones en zonas clave de producción refuerzan su cercanía en origen y su capacidad de respuesta a escala internacional. Esta estrategia se apoya, además, en un firme compromiso con la sostenibilidad, alineado con los principales estándares medioambientales del sector.