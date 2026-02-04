Nieve y temperaturas bajo cero reciben a Andalucía en Fruit Logistica dispuesta a demostrar su liderazgo hortofrutícola

Un manto de nieve ha recibido a la delegación andaluza en Fruit Logistica 2026. Temporal de viento y lluvia en Andalucía, nieve y temperaturas bajo cero en Berlín, como hace años no se veía por estas fechas. Pese a ello, más de cincuenta empresas hortofrutícolas de la comunidad exponen durante estos tres días todas sus novedades de cara a afianzar o cerrar nuevos acuerdos comerciales para la nueva campaña.

Un primer día de mucha actividad para la delegación andaluza, con visitas de agentes comerciales así como de autoridades políticas. El secretario general Agricultura, Manuel Gómez Galera, ha visitado los distintos stand para charlas con los presidentes de las empresas y transmitirles el apoyo de la Junta a los distintos proyectos que están desarrollando, así como agradecer el enorme esfuerzo en una campaña llena de desafío, no sólo por las plagas, sino también por una meteorología mucho más lluviosa de lo esperado. De fondo, además, resuenan aún las manifestaciones por los últimos acuerdos comerciales firmados por la UE con Marruecos y Mercosur.

Andalucía está plenamente consolidada como líder en exportaciones de frutas y hortalizas de España, con un récord de 6.843 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, y un crecimiento interanual del 6,1%. Esto supone un 36% del total de las ventas de España al mundo, más de 10 puntos por encima de la Comunidad Valenciana (4.601 millones, el 24,2% del total) y 18 puntos por encima de la Región de Murcia (3.422 millones, el 18% del total).