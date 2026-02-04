La Palma apuesta por 'cambiarlo todo' desde Berlín con su producto estrella: el tomate

Cooperativa La Palma ha hecho escala en Fruit Logistica 2026 con una convicción clara: la transformación de la agricultura y de la alimentación es posible tomate a tomate. Bajo el lema “Tomato by tomato, we can change everything”, la cooperativa invita al sector a tomarse en serio la agricultura, la alimentación y el futuro en cada acción y decisión agroalimentaria. En cada tomate.

Así lo ha resaltado Pedro Ruiz, su presidente, en el que es "un escaparate donde tienes la oportunidad de seguir trabajando, aportando, viendo con tus clientes, tus proveedores, con los agricultores, la línea de trabajo de La Palma". Y todo, en el marco de una campaña "complicada con la lluvia, con el virus, con los acuerdos con Marruecos y de la Unión Europea, que también están fastidiando".

No obstante, todo ello no ha impedido productos como el pepino y el tomate hayan tenido un buen precio en esta campaña marcada por la climatología. Pese a todo, La Palma ha continuado implementando sus distintas acciones de innovación aplicada al campo. Ruiz resalta que "somos una empresa que nos gusta ser diferentes, y para ello evidentemente debes tener un material genético, unos productos excepcionales, buscamos siempre sabor, tipología diferente, color, forma, y es lo que nos ha caracterizado durante los 53 años de existencia de la cooperativa".

Y es que ese producto estrella que comercializa La Palma (el tomate) no hace sino tender puentes entre Almería y Granada. "Estamos haciendo un trabajo de calidad excepcional", esgrime Ruiz, al tiempo que alude al lastre que suponen las presiones que llegan desde Marruecos, "con mucho menos costes de producción que nosotros". Desde La Palma lo que persiguen, apostilla, es dar valor a la marca, al territorio, y evidentemente darle un producto sostenible a lo largo de los años a la línea europea, y que al final esa marca tenga un retorno de calidad, de sabor para el consumidor, y un retorno de una rentabilidad al agricultor".