'Pimientos con marca', el mensaje para consumidores y distribuidores europeos de los productores almerienses

Hace unos días se presentó en Madrid Fusión y en la mañana de este martes 'PImientos con marca' ha tenido un altavoz tan destacado como es la Fruit Logistica. El stand de la Junta de Andalucía en la Messe ha permitido mostrar ante el sector internacional una iniciativa que aspira a transformar la percepción del pimiento almeriense en los principales mercados europeos.

Se trata de una campaña que nace con la iniciativa de aportar transparencia y confianza al consumidor europeo, además de hacer justicia a miles de familias productoras andaluzas, que diariamente se afanan en comercializar pimientos, pero que las últimas campañas se han encontrado con un insecto tan difícil de erradicar y que tanto daño está haciendo como es el parvispinus.

La plaga provoca marcas externas en los frutos. Aunque no afectan a la salud, al sabor ni a la calidad del producto, estas huellas han llevado a que parte de la producción quede fuera de los canales comerciales por motivos puramente estéticos, incrementando el desperdicio alimentario.

Con 12.000 hectáreas de cultivo y más de 900 millones de kilos producidos cada año, Almería es líder europeo en este producto estratégico. Su transición hacia el control biológico de plagas ha convertido el pimiento almeriense en uno de los cultivos más sostenibles, seguros y con mayor calidad del continente.

Manuel Gómez Galera, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucí, señaló "el compromiso permanente del campo y la agricultura almeriense con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria" y ha resaltado la "importancia de acciones como 'Pimientos con marca" en el stand de la Junta donde se ha llevado a cabo la presentación.'.

Una campaña para Europa: versiones en inglés y alemán

Según los datos de la campaña 2024-2025 presentados en la Memoria de Coexphal el pasado mes de septiembre, las exportaciones de pimiento español crecieron un 13 %, consolidando a España como primer suministrador europeo con 773.000 toneladas, de las cuales Almería aporta el 65 % del total. En este contexto, Alemania y Reino Unido se mantienen como destinos estratégicos para el pimiento almeriense: de los 321.118.087 kilos exportados en la última campaña, el 35 % tuvo como destino el mercado alemán y el 15 % llegó a Reino Unido.

Para reforzar la comunicación en estos mercados prioritarios, la iniciativa incorpora versiones específicas en inglés y alemán, con páginas web independientes, materiales propios y acciones exclusivas adaptadas a las necesidades informativas de consumidores y distribuidores europeos.

De esta forma, coincidiendo con Fruit Logistica, la cadena de supermercados Edeka, una de las más importantes de Alemania, está realizando degustaciones de distintas variedades de pimiento en supermercados céntricos de Berlín. Con esta acción busca acercar el producto al consumidor final y demostrar que las “marcas” naturales no afectan ni al sabor ni a la calidad del pimiento.

Bajo esta estrategia internacional, las campañas ‘Paprika mit Signatur’ y ‘Pepper with a Signature’ estarán disponibles a través de sus propias plataformas web y mediante acciones exclusivas, destinadas a divulgar el sistema de producción de los pimientos almerienses, su calidad y su sabor.