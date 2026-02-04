Vicasol celebra en Berlín una campaña otoñal "bastante buena" y mira al cielo de cara a primavera

La cooperativa almeriense Vicasol desembarca en Fruit Logistica con el buen sabor de boca que ha dejado una campaña de otoño, a ojos de su presidente Juan Antonio González "bastante buena". Una dinámica a la que González espera dar continuidad en la próxima primavera pese a un contexto complejo en el que los gastos "se nos han disparado por las nubes" y se antoja necesario, ahora más que nunca, que la producción tenga un valor "dentro de un orden".

Vicasol se presenta en Berlín bajo el eslógan 'Las manos que cultivan la vida', una declaración de intenciones a través de la que se subraya la tarea de los miles de socios que hay detrás de la cooperativa. "Aparte de esos mil socios hay dos mil personas trabajando también en los almacenes, y entre todos intentamos que ese producto tenga la máxima calidad posible y la mejor vida comercial que se le pueda dar en los destinos".

Y es que desde 2004 es habitual que la delegación de Vicasol tenga presencia en las distintas ferias hortofrutícolas que se celebran durante el año. "Tenemos que estar aquí, encontrándonos con distintos clientes", destaca González.

El representante ha subrayado asimismo la importancia de que la campaña de primavera dé continuidad a la otoñal, sabedor de los problemas que están generando en el sector las últimas precipitaciones que han azotado a la provincia de Almería. "La climatología también decide muchas veces hacia dónde vamos, pero yo pienso que puede ser una campaña bastante buena dentro de un orden", ha concretado González.