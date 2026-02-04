Avalon Renovables: proyectos reales para convertir a Andalucía en un polo industrial del hidrógeno verde

En un contexto en el que el hidrógeno verde ha pasado de ser una promesa tecnológica a convertirse en una palanca estratégica para la reindustrialización y la descarbonización, Avalon Renovables se posiciona como uno de los actores que está llevando este vector energético del papel a la realidad.

Con una cartera de proyectos en distintas fases de desarrollo y una clara apuesta por Andalucía como eje estratégico, la compañía trabaja en el despliegue de soluciones industriales integradas, tomando el hidrogeno verde como vector energético, para la producción de amoníaco y metanol verdes para su posterior aplicación en la industria del fertilizante, combustibles sostenibles y otras aplicaciones industriales. Además, Avalon Renovables mediante el tratamiento de residuos, desarrolla solucione energéticas con un fuerte anclaje territorial y una clara vocación industrial.

Avalon Renovables.

Andalucía como hub estratégico del hidrógeno verde

Avalon ha identificado el sur de España –y especialmente Andalucía– como uno de los territorios con mayor potencial de Europa para el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados. Este potencial es fruto de la combinación de varios aspectos críticos en cualquier desarrollo industrial; recursos energéticos renovables altamente competitivos, disponibilidad de infraestructuras logísticas y portuarias de primer nivel mundial, fuerte tejido industrial existente, localización geoestratégica diferencial y conexión con canales comerciales y mercados internacionales, situando a la región en una posición privilegiada, no solo dentro del ámbito europeo sino también mundial.

En este marco, la compañía impulsa varios clústeres energéticos e industriales, concebidos no solo como plantas de producción, sino como auténticos ecosistemas de soluciones energéticas competitivas, autónomos y sostenibles capaces de atraer inversión, generar empleo cualificado y potenciar y mantener el liderazgo industrial europeo desde Andalucía.

Bahías de Huelva, Algeciras y Cádiz: hidrógeno verde con vocación exportadora. De Andalucía al mundo

Entre los desarrollos más avanzados se encuentran los proyectos de la Bahía de Huelva y las Bahías de Algeciras y Cádiz, concebidos como plataformas industriales orientadas a la producción de amoníaco verde, metanol verde y e-SAF (Sustainable Aviation Fuels – combustibles sostenibles para la Aviación), con un claro foco en el suministro de soluciones competitivas y sostenibles a sectores difícil descarbonización para su uso en España y en la exportación a mercados europeos y otras regiones del mundo.

La ubicación de los proyectos cercana a entornos portuarios permite integrar el desarrollo de forma extraordinariamente competitiva desde las fases de producción, almacenamiento y logística de distribución a clientes finales, facilitando la conexión entre demanda y producción y reforzando el papel de Andalucía como hub estratégico del hidrógeno verde europeo. Estos proyectos se apoyan en soluciones técnicas autónomas, con generación renovable dedicada y un diseño orientado a garantizar competitividad, escalabilidad y seguridad de suministro.

e-SAF: combustibles sostenibles para descarbonizar la aviación

Dentro de su estrategia de diversificación de vectores energéticos, Avalon impulsa proyectos específicos para la producción de combustible sostenible para la aviación (e-SAF), un elemento clave para la descarbonización de este sector que tienes unos objetivos definidos y comprometidos por regulación.

En Valdepeñas (Ciudad Real), la compañía desarrolla un proyecto integrado que combina generación renovable, producción de hidrógeno verde, captura de CO₂ biogénico y procesos de síntesis de metanol verde para la producción de combustibles sostenibles y e-SAF. Su ubicación estratégica y su enfoque integrado permiten optimizar costes, reducir huella ambiental y avanzar hacia una producción competitiva y escalable.

Un proyecto “gemelo”, con el objetivo de estandarizar soluciones y optimizar costes, se desarrolla en La Joya (Málaga), un proceso industrial para la producción de e-Fuels a partir de fuentes de energía renovables, reforzando la apuesta de Avalon por soluciones maduras, replicables y alineadas con los objetivos regulatorios europeos en materia de combustibles sostenibles.

Proyectos integrados: del residuo a la energía

Más allá del hidrógeno verde y los e-Fuels, Avalon apuesta por modelos de economía circular, en los que distintos sectores aúnan sus mejores esfuerzos para resolver un problema en la gestión de residuos. Avalon Renovables desarrolla soluciones para el tratamiento de los residuos del sector oleícola para su transformación posterior en soluciones energéticas y subproductos de alto valor para su reutilización en explotaciones agrícolas, contribuyendo a la descarbonización de la industria agroalimentaria y al desarrollo económico y social de los municipios en los que se desarrollan los proyectos, con inversión y empleo local de calidad y de larga duración.

Ingeniería, ejecución y permisos: el gran reto del sector

Uno de los rasgos diferenciales de Avalon Renovables es su capacidad para concebir los proyectos más competitivos desde su fase de desarrollo hasta la de ejecución. ¿Por qué?; simplemente porque contamos con nuestro propio equipo de ingeniería y desarrollo, un capital humano altamente cualificado y con un alto grado de expertise en la ingeniería del desarrollo, construcción y comercialización de los proyectos, donde en todo momento medimos el impacto técnico y económico del proyecto hasta que lo llevamos a los parámetros de sostenibilidad, autonomía y competitividad que el mercado demanda. Nuestro equipo acompaña los proyectos desde su concepción hasta su fase Ready to Build, un punto crítico en un sector donde los plazos administrativos y la complejidad regulatoria siguen siendo uno de los principales cuellos de botella.

Desde la empresa insisten en la necesidad de que la regulación y la permisología actúen como palancas habilitadoras, y no como frenos, para que proyectos maduros puedan materializarse y contribuir de forma efectiva a los objetivos de descarbonización y reindustrialización marcados por la UE, en un contexto internacional donde cada vez es más necesario para todos los miembros de la UE desarrollar nuestra independencia energética de forma sostenible y competitiva.

Enfoque colaboracionista como clave para el despegue definitivo

Avalon defiende un modelo basado en la colaboración entre empresas, administraciones y actores industriales, entendiendo que el hidrógeno verde y sus derivados no pueden desarrollarse de forma aislada. La alineación entre producción, infraestructura y demanda es imprescindible para consolidar una industria sólida y competitiva.

En paralelo, la compañía subraya la importancia de activar mecanismos que incentiven la demanda complementando las políticas centradas en la oferta y la aplicación de mecanismos que nivelen las condiciones de competencia de la producción europea frente a productos importados “sucios” (con muchas emisiones) para que el hidrógeno verde y sus derivados puedan competir en igualdad de condiciones y acelerar su adopción.

De la visión a la realidad industrial

Con una cartera de proyectos en expansión y una clara apuesta por Andalucía como eje de desarrollo, Avalon Renovables ejemplifica una nueva generación de promotores que entienden el hidrógeno verde no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta competitiva al servicio de la industria española y europea para fortalecer nuestra autonomía energética.

En un momento decisivo para el sector, la compañía trabaja para que el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles dejen de ser una promesa de futuro y se conviertan en una realidad industrial construida hoy.