España se abre al mercado asiático del hidrógeno verde desde Huelva

Huelva se convierte desde hoy en el punto de conexión entre Europa, Latinoamérica y Asia en el ámbito del hidrógeno verde con la celebración del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero. Tras el éxito de sus dos primeras ediciones en esta esta tercera convocatoria el Congreso consolida su posición como uno de los grandes foros económicos del hidrógeno en Europa, refuerza la proyección internacional de España y sitúa a Huelva como un enclave estratégico para la conexión entre los grandes mercados globales del hidrógeno. Andalucía, recordemos, vive un momento clave para el despliegue definitivo de esta industria, con más de 20 proyectos identificados para 2030, destacando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado en Huelva y Cádiz como el mayor exponente.

Organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con la colaboración de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, el Congreso reunirá en Huelva durante tres días a líderes empresariales, representantes institucionales, asociaciones sectoriales, clústeres, centros tecnológicos y expertos internacionales vinculados a la transición energética, la descarbonización industrial y el desarrollo del H2 renovable como vector económico.

El impacto económico en Huelva de la 2ª edición del Congreso alcanzó los 2,5 millones de euros

La tercera edición mantendrá unas cifras de participación similares a las alcanzadas en 2025, con más de 1.400 profesionales de 28 nacionalidades, con la presencia de 450 empresas, más de 80 ponentes de primer nivel nacional e internacional, y la celebración de más de 1.000 reuniones de negocio, consolidándose como un espacio diseñado específicamente para favorecer la generación de alianzas estratégicas, inversión y nuevos proyectos industriales.

La vocación de negocio del Congreso se verá reforzada nuevamente a través de los encuentros profesionales B2B, organizados en colaboración con Andalucía TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta. Estas reuniones facilitarán el contacto directo entre empresas, inversores y promotores de proyectos, fomentando alianzas estratégicas y nuevas iniciativas industriales. El evento dispondrá además de un amplio espacio expositivo, en el que participarán empresas líderes del sector energético y del hidrógeno.