“El hidrógeno verde es una oportunidad real para la descarbonización”

La industria de Huelva afronta una etapa decisiva marcada por la transición energética, la descarbonización de procesos y la necesidad de mantener la competitividad en un entorno cada vez más exigente. El hidrógeno verde se consolida como uno de los grandes vectores de transformación industrial, con capacidad para atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar el territorio como enclave energético e industrial estratégico. AIQBE, como entidad que agrupa a las principales industrias químicas, básicas y energéticas de la provincia, se sitúa en el centro de este proceso.

Pregunta.–¿Cuál es la misión principal de AIQBE y cómo se alinea con los objetivos del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde?

Respuesta.–Nuestro objetivo es representar y apoyar a las industrias químicas, básicas y energéticas de Huelva, defendiendo un modelo industrial competitivo, seguro y sostenible. En ese marco, el Congreso encaja plenamente con nuestra visión, ya que el hidrógeno verde es una oportunidad real para descarbonizar procesos industriales, mantener actividad y empleo y atraer inversión, desde un enfoque práctico y viable.

P.–¿Qué papel juega AIQBE en la promoción de la industria sostenible y la transición energética en Huelva, especialmente en relación con proyectos de hidrógeno verde?

R.–Desde AIQBE actuamos como espacio de diálogo entre empresas y administraciones para que la transición energética se aborde con visión industrial y territorial. Acompañamos proyectos ya en marcha y defendemos la necesidad de regulación clara, infraestructuras adecuadas y planificación, porque la transición solo será viable si es compatible con la competitividad y el empleo.

“Desde AIQBE defendemos un modelo industrial competitivo, seguro y sostenible”

P.–¿De qué manera la participación de AIQBE en el Congreso puede potenciar la cooperación entre empresas del Polo Industrial de Huelva y actores del sector del hidrógeno verde?

R.–Nuestra participación permite trasladar la experiencia del Polo Industrial de Huelva, donde el hidrógeno forma parte de muchos procesos desde hace décadas. Estos encuentros facilitan la colaboración entre empresas, proveedores, centros de investigación e instituciones, ayudando a generar alianzas y reducir incertidumbres.

P.–¿Qué tipo de proyectos o iniciativas vinculados al hidrógeno verde o a la economía circular ha impulsado AIQBE en los últimos años?

R.–En Huelva se están impulsando proyectos relevantes como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, liderado por Moeve, junto a iniciativas como la planta de metanol verde de Magnon Green Energy. Además, las empresas asociadas avanzan en economía circular, como el proyecto CirCular de Atlantic Copper, centrado en la recuperación de metales críticos a partir de dispositivos eléctricos en desuso y la valorización de residuos.

P.–¿Cómo contribuye AIQBE a la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible de sus empresas asociadas dentro del contexto de la transición energética y el uso de hidrógeno verde?

R.–Desde AIQBE impulsamos espacios de formación y puesta en común de conocimientos, como las recientes Jornadas de Aliados Estratégicos, para acompañar a nuestras empresas en procesos reales de transformación industrial, donde la innovación debe ser compatible con la seguridad, la eficiencia y la viabilidad económica. Además, somos interlocutores ante las administraciones para crear un entorno que facilite invertir en innovación y sostenibilidad sin poner en riesgo la competitividad ni el empleo.

“La transición solo será viable si es compatible con la competitividad y el empleo”

P.–¿Qué ventajas competitivas puede aportar Huelva como territorio para proyectos de hidrógeno verde teniendo en cuenta la presencia de AIQBE y sus miembros?

R.–Huelva cuenta con un polo industrial consolidado, experiencia en procesos energéticos complejos y una infraestructura logística y portuaria clave. Además, en la provincia se produce y se consume en torno a un tercio del hidrógeno que se genera en España, lo que la sitúa en una posición especialmente favorable para liderar su transformación hacia fuentes renovables. Desde AIQBE coordinamos a empresas, instituciones y territorio, facilitando la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos industriales con garantías.

P.–¿Cómo integra AIQBE las prioridades de sostenibilidad, como la reducción de emisiones o la eficiencia energética, en las operaciones de las industrias que representa y cómo esto se conecta con las metas del Congreso?

R.–La sostenibilidad forma parte del modelo industrial que defendemos. Las empresas asociadas trabajan en reducción de emisiones, eficiencia energética y nuevas tecnologías, en línea con los objetivos del Congreso, que busca impulsar soluciones reales para avanzar en la descarbonización sin perder competitividad ni empleo.

P.–¿Qué expectativas tiene AIQBE respecto al impacto del sector del hidrógeno verde en el desarrollo socioeconómico de Huelva a medio y largo plazo?

R.–Entendemos el hidrógeno verde como una oportunidad estratégica para Huelva. A medio plazo puede atraer inversión y empleo cualificado; a largo plazo, ayudar a consolidar un modelo industrial más diversificado, sostenible y resiliente, siempre que exista planificación, infraestructuras, regulación estable y colaboración público-privada.