Mito y cultura a través de objetos únicos

En esta exposición se muestran casi doscientos objetos procedentes de museos españoles, europeos y de colecciones privadas. Las piezas expuestas están elaboradas de materiales muy diversos, entre los que destacan piedra, madera, metal, fayenza, tejido, papiro y cerámica. Además se pueden encontrar esculturas y estelas de piedra, recipientes cerámicos, marfiles mágicos de nacimiento, biberones, objetos de adorno personal y de cosmética.

Al recorrido lo acompaña un apoyo que combina lo visual y lo didáctico. En este sentido, Isabel Olbés, al mando de la exposición junto a Esther Pons, afirma que “junto a los objetos hay puntos tiflológicos a lo largo del recorrido para hacer la visita de la manera más inclusiva posible; hay un vídeo sobre marfiles mágicos y su función apotropaica, imágenes en el fondo de las vitrinas que complementan visualmente a los textos y múltiples elementos gráficos a lo largo del recorrido que ayudan a contextualizar la exposición”. De esta manera se pretende transportar al visitante a la vida cotidiana del antiguo Egipto, ofreciendo una experiencia sensorial completa. Este tipo de “viajes” ayuda al visitante, en gran medida, a comprender lo que la obra quiere transmitir, ya que atrapa todos los sentidos de la persona, de principio a fin.

En este sentido Olbés concluye que “con todo esto los visitantes van a experimentar como nunca antes estas dos fases de la vida de un egipcio, la infancia y la adolescencia, y verán cómo hay aspectos que han cambiado, mientras otros se han mantenido inalterables”.

De España se han seleccionado piezas del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Museu de Montserrat (Barcelona), Museo Arqueológico de Córdoba/Real Academia de Córdoba, Museu Tèxtil (Terrassa), y el Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blanco de Xàbia (Alicante). En Europa han participado, Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Bruselas), Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz), Archaeological Museum de Zagreb, Musée des Beaux-Arts (Lyon), Szépművészeti Múzeum - Museum of Fine Arts (Budapest), Museo Civico Archeologico (Bolonia), Museo Archeologico Nazionale (Florencia), Museo Egizio (Turín), Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa), The Garstang Museum of Archaeology - University of Liverpool (Liverpool), Museo de Manchester, y las colecciones privadas como Colección Álvarez Becerril, Cheperi Collection y B.E.S.-Bes Egyptian Special-Collection.

Malla funeraria. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Malla Funeraria. Época Tardía (747-332 a.C.). Malla realizada con canutillos de fayenza, destinada a cubrir al difunto momificado.

Estatua de un adolescente. Museo Egizio, Turín.

Estatua de un adolescente. Reino Nuevo, dinastía XVIII (1550-1295 a.C.). Estatua de un joven en actitud de marcha, realizado en caliza policromada, que ha sido pintada o decorada con múltiples colores.

Túnica infantil. Museo Tèxtil de Terrassa

Túnica infantil. Siglos V-VI d.C. Túnica realizada de una sola pieza, decorada con figuras humanas, vegetales y animales.

Cuchillo mágico infantil. Museo Arqueológico Nacional

Cuchillo magico de nacimiento. Reino Medio, dinastías XII y XIII (2055-1650 a.C.). Marfiles mágicos con carácter apotropaico, empleados para proteger a la madre y al hijo en el momento del parto.

Dios Bes. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Dios Bes. Época Tardía (747-332 a.C.). Figurita del dios Bes, protector de la infancia, del hogar y de la familia, realizado en fayenza.

Harpócrates. Museo Civico Archeologico, Bolonia.

Harpócrates. Época Tardía, dinastía XXVI (664-525 a.C.). Estatuilla del dios Harpócrates, hijo de Osiris e Isis, realizada en bronce.

Muñeca arqueológico. Archaeological Museum, Zagreb.

Muñeca arqueológica. Reino Nuevo (1550-1069 a.C.). Muñeca realizada en madera, que reproduce un cuerpo femenino esquematizado, pintado con tatuajes y vestido-red.

Retrato de El Fayum. Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.

Retrato de El Fayum. Periodo Romano (siglos II-III d.C.). Retrato de un joven, pintado a la encáustica sobre una plancha de madera.

Estela familiar. Museo Archeologico Nazionale, Florencia.

Estela familiar. Época Tardía, dinastía XXVI, reinado de Amasis (570-526 a.C.). Estela familiar votiva, de carácter funerario, con representación de una pareja, su hija y una mesa de ofrendas.

Amuleto Isis lactante. Museo Civico Archeologico, Bolonia.

Amuleto Isis lactante. Tercer Periodo Intermedio, dinastías XXI-XXIV (1080-713 a.C.). Placa con la imagen de la diosa Isis amamantando a su hijo Horus, realizada en fayenza.

Fragmento de jamba. Museo Egizio, Turín

Fragmento de jamba. Reino Nuevo, dinastía XIX, reinados de Seti I y Ramsés II (1294-1213 a.C.). Decoración de la jamba de acceso a la capilla 215 de Deir el-Medina, realizada en caliza policromada y con la imagen parcial de una dama y sus dos hijos.

Amuleto de Tueris. Szépművészeti Múzeum, Museo de Budapest.

Amuleto de Tueris. Representación de la diosa Tueris, íntimamente asociada con la maternidad, realizado en fayenza rojiza.

Par de zapatitos infantiles. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Par de zapatitos infantiles. Periodo Cristiano-Bizantino. Par de zapatos de niño, con pala negra y ribetes en rojo.

Diosa Tueris. Museo Egizio, Turín.

Diosa Tueris. Época Tardía (747-332 a.C.). Estatuilla realizada en fayenza de la diosa hipopótama embarazada, protectora de mujeres gestantes y de los nacimientos.

Máscara funeraria infantil. Archaeological Museum, Zagreb.

Máscara funeraria infantil. Periodo Romano (30 a.C.-siglo IV d.C.) Máscara policromada con representación de las diosas Isis y Neftis.

Modelo de casa del alma. Museo Egizio, Turín.

Modelo de casa del alma. Reino Medio (2055-1650 a.C.). Modelo, realizado en terracota, que representa y sirve como “la casa simbólica” para el descanso del difunto.