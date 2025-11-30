Planes alrededor de las sedes

Qué visitar

Mapa

1 Palacio de Orive (sede oficial)

El Palacio de Orive, que el célebre arquitecto Hernán Ruiz II concluyó en la segunda mitad del siglo XVI y que está considerado como una de las principales obras de arquitectura civil de la Córdoba del Renacimiento, consta de trece salas: siete en la planta superior y seis en la baja en las que se han ubicado los distintos despachos de la concejalía de Cultura y algunas zonas expositivas, la principal de ellas el amplio claustro del edificio.

2 Sala Vimcorsa (sede oficial)

Inaugurada en 2001, la sala de exposiciones de Vimcorsa está ubicado en un palacete de tres plantas construido a finales del siglo XIX en el lugar donde nació el Duque de Rivas, político y escritor del Romanticismo español. Parte de la planta principal de este edificio está ocupada por una Sala de Exposiciones que mantiene una programación estable e intencionadamente variada en cuanto a periodos históricos, disciplinas y formatos artísticos. Dicha sala cuenta con cinco espacios continuos y cumple todas las recomendaciones de conservación preventiva del ICOM.

3 Palacio de Viana

El Palacio de Viana, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Jardín Artístico, es uno de los principales atractivos turísticos de Córdoba. La singularidad que le confieren sus 12 patios hace que se le conozca como el Museo de los Patios. Una casa viva habitada hasta finales del siglo XX por familias nobles y, sin embargo, de gran sabor popular.

4 Iglesia de San Pablo

Situada frente al Ayuntamiento, la de San Pablo es una de las inglesias fernandinas de Córdoba. Fue construida entre los siglos XIII y XIV. Sin embargo, tuvo importantes reformas del siglo XVIII. La fachada exterior se abre a la calle Capitulares con una portada de movidas columnas salomónicas. La torre conserva uno de los tres carillones mejor conservados de toda España

5 Iglesia de San Andrés

La iglesia de San Andrés es una de las denominadas iglesias fernandinas de Córdoba. El templo fue fundado en el siglo XIII y sufrió numerosas reformas en los siglos XIV y XV. El 17 de abril de 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

6 Iglesia de Santa Marina y monumento a Manolete

El monumento a Manolete es un conjunto escultórico dedicado al torero que se encuentra en la plaza del Conde de Priego. Este monumento, obra del escultor Manuel Álvarez Laviada, fue inaugurado el 8 de mayo de 1956. Frente al mismo se encuentra la iglesia de Santa Marina (siglo XIII).

7 Iglesia de San Agustín

La iglesia de San Agustín es un templo situado en la castiza plaza que lleva su mismo nombre. La iglesia se comenzó a construir en 1328 existiendo datos de la edificación de la capilla mayor en 1335. El aspecto actual de la iglesia es del primer tercio del siglo XVII.

8 Museo Julio Romero de Torres

El museo Julio Romero de Torres revisa la trayectoria de uno de los grandes pintores que ha dado Córdoba con su particular estilo que impregno sus obras de misterio, sugerencia y sensualidad. Instalado en la casa en la que nació, vivió y murió el artista, junto a la plaza del Potro, el museo abrió sus puertas en 1931, un año después de su fallecimiento, a partir de una donación de obras realizada por su viuda y sus hijos, y ha experimentado distintas ampliaciones y reformas.

9 Plaza de la Corredera

La plaza de la Corredera es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Este espacio, única plaza mayor cuadrangular de Andalucía, ha sido profundamente remodelado con el paso del tiempo. La plaza, construida en el periodo 1683-1687, ha sido utilizada con diferentes fines, principalmente festivos, tales como corridas de toros.

10 Plaza del Potro

Ubicada en el barrio de renacentista a la que debe su nombre, la plaza fue lugar de compra y venta de ganado. En ella se concentraron los gremios de artesanos y se dieron cita comerciantes, feriantes y viajeros llegados de todo el mundo. La Plaza del Potro es lugar de tradición y cultura, tal y como demuestra la famosa Posada del Potro, actual sede del Centro Flamenco Fosforito.

11 Templo Romano

La construcción del Templo Romano de Córdoba comenzó durante el gobierno del emperador Claudio (años 41-54) y concluyó 40 años después. Se trata de un templo hexástilo de 9 metros de altura, ubicado sobre un pódium de 3,5 metros y estaba conformado por seis columnas en su fachada frontal y por diez columnas en cada uno de los laterales.

12 Muralla del Marrubial

Detrás de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, se extiende un lienzo de tapial almorávide datado entre los siglos XI y XII. Tiene una longitud aproximada de 400 metros y formaba parte del recinto amurallado que cercaba la Axerquía.

13 Mezquita Catedral

La Mezquita-Catedral es el emblema de Córdoba y uno de los lugares más visitados del mundo. Se empezó a construir como mezquita en el año 786. En 1238, tras la Reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagración como catedral de la Diócesis de Córdoba.

14 Museo Arqueológico

Situado en el antiguo palacio de los Páez de Castillejo, alberga una de las más completas colecciones arqueológicas de España, con más de 33.500 piezas inventariadas que discurren desde la prehistoria hasta Al-Ándalus. El recorrido por su interior discurre a lo largo de tres patios y ocho salas, donde es la propia Historia quien se da a conocer al visitante a través de las piezas expuestas, incluyendo el yacimiento arqueológico del teatro romano de la ciudad, hallado en el solar del inmueble y abierto al público

15 Puente Romano

Levantado en el siglo I a. C., ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de la Historia. En el centro del antepecho se erige una escultura de San Rafael, obra del siglo XVI, realizada por Bernabé Gómez del Río, considerado como el primer triunfo que se lleva a cabo como tal en la ciudad, y encargado por el padre jesuita Juan Bautista Caballero. El contexto de la obra era una epidemia de peste que azotaba la ciudad y se usaba esta imagen del personaje bíblico para pedirle ayuda. La epidemia remitió y en agradecimiento se alza esta imagen.

16 Alcázar de los Reyes Cristianos

El Alcázar de los Reyes Cristianos es un edificio de carácter militar ordenado edificar por el rey Alfonso XI de Castilla en el año 1328 sobre construcciones anteriores. El conjunto arquitectónico tiene un carácter sobrio en su exterior y espléndido en su interior, con sus magníficos jardines y patios que mantienen una inspiración mudéjar.

17 Sinagoga

Única en Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval de toda España, la Sinagoga de Córdoba está situada en el barrio de la Judería. Construida entre los años 1314 y 1315 según las inscripciones halladas en el edificio, sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía.

18 Plaza de las Tendillas

Recién cumplido su centenario, es uno de los más icónicos espacios de la ciudad. En julio de 1925, José Cruz Conde, alcalde de Córdoba, presentó el proyecto de esta plaza con diseño y planos del arquitecto barcelonés Félix Hernández. A lo largo de cinco años también se construyeron los principales edificios que conforman la plaza de las Tendillas abarcando las distintas estéticas historicistas del momento (regionalismo, neobarroco, art decó): la estatua ecuestre del Gran Capitán, obra del escultor Mateo Inurria; y su reloj, cuyas campanadas por soleares brotan al ritmo de acordes de la guitarra flamenca de Juan Serrano.

19 San Basilio 44

Son muchos los turistas que buscan a lo largo de todo el año el Córdoba el llamado Patio de la Escalera, San Basilio, 44, que pertenece a una casa que data de los siglos XV-XVI y que es la sede de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, colectivo que la ha convertido en todo un museo después de recuperarla en la pasada década de los 70.

20 Plaza del Cristo de los Faroles

El Cristo de los Desagravios y Misericordia, conocido popularmente en Córdoba como el Cristo de los Faroles, es una escultura ubicada en la plaza de Capuchinos y realizada en 1794 por el escultor Juan Navarro León quien utilizó mármol blanco para la estatua de Cristo y negro para la cruz, a lo que añadió los ocho faroles que son los que le dan el nombre a este conjunto escultórico. Se encuentra enclavado en uno de los lugares más tradicionales de la ciudad y muy cerca de la Cuesta del Bailío.

21 Cuesta del Bailío

Entre la Plaza de Capuchinos y la calle Alfaros, la cuesta del Bailío es un espacio abierto y un cruce de caminos de lujo. Está presidido por una de las portadas que dejó en Córdoba el apellido Hernán Ruiz. La portada, la fuente que descansa a sus pies, las escaleras suaves que conforman la cuesta y hasta las tapias de cal desnudas, forman un conjunto armonioso por el que acceder a la plaza en la que el visitante visitará al famoso Cristo de los Faroles.

22 Baños Árabes

Los Baños Califales son unos baños árabes cuyos restos se hallaron de forma accidental en 1903 en el Campo Santo de los Mártires. Fueron construidos por el califa al-Hakam II en el siglo X y formaban parte del antiguo Alcázar andalusí.

