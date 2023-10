Fresón de Palos, gran apuesta por la sostenibilidad y la innovación

Fresón de Palos puede enorgullecerse de ser una de las empresas que ha estado presente en Fruit Attraction desde el año de su inauguración, y este año estará presente de nuevo en la feria más importante del sector hortofrutícola, que además celebra su 15 aniversario, que reunirá a más de 90.000 profesionales del 3 al 5 de octubre en Madrid.

En esta edición, Fresón de Palos presentará en la Feria su clara apuesta por la innovación a través de un constante seguimiento de los diferentes programas varietales en sus campos de ensayo. Una apuesta que se traduce en una incesante búsqueda de nuevos avances que le permita a la empresa seguir obteniendo las plantas que mejor se adapten, en cada momento, a los requerimientos de nuestros clientes en los distintos mercados y al cambio climático, todo ello cuidando siempre la rentabilidad de sus socios.

Sin embargo, la innovación no solo afecta al campo. En sus instalaciones, Fresón de Palos cuenta con un total de 40 líneas automatizadas de manipulación para todos los berries que cuentan con la tecnología más avanzada como calibradoras ópticas, termosellado, desencajado y encajado automático de cajas, etc. que garantizan que la fruta no se toque desde su recolección en el campo hasta la casa del consumidor final y se mantenga la máxima calidad del producto.

Además de la innovación, en Fresón de Palos apuestan por la sostenibilidad mediante diversas líneas de trabajo que velan por el bienestar medioambiental. A través de SPRING garantizan que el 100% de sus socios haga un uso sostenible y legal de los recursos hídricos aplicando, de manera eficaz, un programa sostenible de riego que minimiza nuestra huella hídrica. Otra línea clave de nuestra sostenibilidad es la gestión de residuos. Asimismo, tanto en el campo como en los centros de producción se gestionan los residuos utilizados durante el ciclo de cultivo, dándoles una segunda vida a través de su propia estrategia de economía circular.

No obstante, una estrategia que va a marcar sin duda el presente y el futuro sostenible de la empresa es el control biológico. Es el método prioritario de control de plagas de la cooperativa, con el objetivo de evitar los tratamientos con plaguicidas de origen químico cumpliendo con las exigencias de la Unión Europea de 2030.

Y además, se ha de destacar que el modelo de negocio de Fresón de Palos es social cooperativo a través de la integración de productores agrícolas, por lo que se pretende fomentar y supervisar las buenas prácticas sociales en el campo a través de GRASP y el PRELSI.

Líder en producción de fresas a nivel europeo La empresa onubense ha sido galardonado recientemente con el Premio Atlas Trayectoria Internacional, un reconocimiento que resalta la importancia de tantos años de esfuerzo y trabajo durante varias de las generaciones de socios de la cooperativa Fresón de Palos. Orgullosos, pueden decir que este trabajo y esfuerzo les ha valido un crecimiento espectacular, que les ha permitido llevar sus fresones, arándanos, frambuesas y moras a más de 23 países de todo el mundo, y coronarse como líder en producción de fresas a nivel europeo. Es más, la empresa prevé expandir su marca en los próximos años por más países europeos así como también asiáticos.

Asimismo, la sostenibilidad de la empresa se basa en la gestión de recursos. Gracias a un diseño sostenible de sus centros de producción han minimizado el impacto medioambiental, logrando producir energía verde y reduciendo la huella de carbono.

Asimismo, la empresa incide en que para ellos la sostenibilidad no es un concepto vacío. Desde hace unos años cuanta con una línea de packing llamada ‘Fresón Sostenible’ con la que comercializan fruta en envases biodegradables. Además, totalmente alineados con los objetivos y metas de desarrollo sostenibles enmarcados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas, Fresón de Palos ha marcado como objetivo a medio plazo, llegar a los 23 países de exportación con los que trabajar con una logística más sostenible y proyectos de kilómetro cero.

El principal problema al que se enfrenta la empresa esta campaña es la falta de infraestructuras hídricas para la provincia de Huelva, que se agrava en momentos de sequía como los presentes. Además, la subida de precios de las materias primas y la mano de obra, la incertidumbre sobre el consumo y el cambio varietal que mejor se adapte a la situación climática actual, centran los retos a los que se enfrentan en los próximos años.

Esta situación provoca mucha incertidumbre de cara a futuras campañas, de nuevo, prevén que los costes se sigan incrementando y esto hará que disminuya la rentabilidad de los agricultores. Es, sin duda, un contexto de incertidumbre, que va a marcar al sector agrario en los próximos años y para el cual la empresa pide el compromiso de todos los agentes involucrados, desde distribución y producción hasta instituciones y administración pública.