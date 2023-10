Hortiespaña apuesta por la promoción internacional para la comercialización

La interprofesional española de frutas y hortalizas Hortiespaña ha puesto en marcha la campaña 'Es de invernadero'. Frutas y hortalizas sostenibles de Europa' para dar visibilidad a un modelo de producción "responsable y equilibrado en materia social, económica y medioambiental", según han defendido durante su presentación en el marco de la feria Fruit Attraction que se celebra en Ifema, en Madrid. A través de la difusión de este modelo de producción agraria en abrigo, la entidad tiene como objetivo promocionar "las bondades de la horticultura bajo invernadero en Almería y Granada, principales provincias productoras de frutas y hortalizas sustentables en Europa", según han trasladado en un comunicado.

'Es de Invernadero' pretende acercar el concepto de sostenibilidad y su aplicación en el sector agroalimentario a empresas, productoras, comercializadoras, restaurantes, agricultores y a aquellos consumidores que buscan productos de calidad, "concienciados con el respeto ambiental y preocupados por la seguridad alimentaria". La iniciativa, que tendrá una duración estimada de tres años (hasta el 28 de febrero de 2026) en España y Alemania, contará con una inversión total de dos millones de euros y está cofinanciada por Hortiespaña y la Unión Europea, dentro del marco de promoción de productos agroalimentarios 'Enjoy, It's from Europe'. La acción tiene como eje central la sustentabilidad de la producción y la comunicación de los beneficios del invernadero solar para la producción de frutas y hortalizas frescas.

En este sentido, conceptos como el ahorro de agua, la absorción del CO2, el control biológico o el efecto albedo, que consiste en rebajar la temperatura media del territorio en el que se ubican los invernaderos mediante la reflexión de la luz solar en las cubiertas blancas o traslúcidas de estas estructuras de cultivo, son "claves" para transmitir a la sociedad un modelo de producción sostenible. La presentación oficial de este programa ha tenido lugar en el expositor 'Alimentos de España' del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el marco de la décimo quinta edición de Fruit Attraction. Junto con los detalles de la campaña se han dado a conocer también algunas de las acciones que conlleva y que se desarrollarán durante el periodo de duración establecido.

Entre estas iniciativas se incluye el congreso anual sobre el invernadero solar o la edición de un libro digital de recetas cuya base serán las frutas y hortalizas cultivadas en el sureste español. Además, se contempla la visita de líderes de opinión y personalidades a las principales explotaciones y comercializadoras de Almería y Granada. El presidente de la Interprofesional española, Juan Tomás Cano, ha explicado que desde Hortiespaña se pretende "dar a conocer lo que es un invernadero como estructura de cultivo sostenible" y "dar visibilidad a un modelo de producción responsable y equilibrado en materia social, económica y medioambiental", que tiene especial implantación en Almería y Granada. La subdirectora general de Promoción de los Alimentos de España, Purificación González Camacho, ha aprovechado para animar a las asociaciones a que participen en estas campañas.

"Las campañas de promoción europea son una herramienta muy útil y lo que es más interesante están cofinanciadas, pero no una cofinanciación escasa sino del 70 por ciento en unos casos y del 80 por ciento, en otros", ha indicado. González Camacho ha observado además que "el sistema de producción europeo en general y las calidades del método de producción español en particular, generan productos que nos hacen 'El país más rico del mundo'. En este caso el producto es muy especial, contar lo que es producto de invernadero y que podamos contar, en una situación climática como la que tenemos, con una producción tan tecnificada, me parece de una máxima inteligencia y hay que contarlo". La presentación de 'Es de Invernadero' ha contado también con la colaboración del cocinero y comunicador gastronómico Daniel del Toro, quien realizará acciones divulgativas en los institutos de España para acercar a los estudiantes este modelo de producción.