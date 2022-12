El marisco un protagonista incuestionable de Andalucía

La riqueza de Andalucía no tiene parangón. Desde sus tierras profundas a la magia de sus costas, esta comunidad regala al mundo una manera alegre de vivir, una cultura inigualable y una gastronomía única en el mundo, con recetas centenarias que han perdurado en el tiempo y que son ahora legado perpetuo de las raíces culinarias de esta tierra.

Con permiso de las viandas que regalan sus sierras, la región tiene en el mar uno de sus protagonistas más destacados: el marisco. Sus localidades, más en concreto aquellas por las que corre la brisa marinera, tienen en este manjar una de sus principales fuentes de riqueza. Son muchas las familias que se dedican en cuerpo y alma a la pesca, y no solo para sacar adelante a sus congéneres sino para que sepan más allá de nuestras fronteras lo que Andalucía ostenta.

Si hacemos un repaso del marisco más aclamado tenemos que hablar de pequeños oasis como Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda, Vélez, Motril o el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En cada una de estas localidades hay un protagonista fundamental. Sepamos cuáles.

Gambas blancas, es puro sabor onubense

Huelva puede presumir de tener la mejor gamba blanca del mundo. Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte...son zonas que, abrazadas por el Parque Nacional de Doñana, cuentan con uno de los productos más demandados. Su tamaño, textura y sabor hacen que la gamba blanca de Huelva sea inconfundible.

Entre manzanillas, Sanlúcar de Barrameda y sus langostinos

Si hablamos de Sanlúcar de Barrameda tenemos que hacerlo de la manzanilla, las carreras de caballos, Doñana y los langostinos. Este último aparece en casi todas las cocinas de los establecimientos de dicha localidad y del resto de cocederos afamados de la geografía. Si se quiere disfrutar del langostino tigre solo hay que dar un paseo por Bajo de Guía y dejarse enamorar por un marco de fantasía.

Trío de ases en Málaga: cigalas, camarones y quisquillas

Sobran las palabras para transmitir todo lo que significa la Costa del Sol para Andalucía. Con permiso de los espetos y los boquerones fritos, las cigalas, camarones y quisquillas son las joyas de la corona malagueña. Multitud de creaciones de los mejores chefs nacionales e internacionales utilizan estos productos para llevar esta región a los paladares más exigentes.

Belleza, Sierra Nevada y... quisquillas

Si hay una provincia que tiene absolutamente de todo, esa es Granada. La capital ostenta una belleza sinigual y que, abraza por Sierra Nevada, atisba también sus costas, unas costas en las que la quisquilla tiene mucho que decir. Son numerosos los bares y restaurantes que utilizan estos pequeños carídeos para deleitar a sus comensales.

Cristalinas aguas en un Cabo de Gata que presume de gamba roja

Si hay alguien que aún no conoce los entresijos del Cabo de Gata, no conoce su comunidad. Este rincón andaluz tiene todo lo necesario para disfrutar de lo bueno que tiene la vida, y si a eso le añadimos su gamba roja de Garrucha, el disfrute no tendrá fin. Es más, es un manjar que tiene hasta un festival por el mes de octubre.