Se cumplen 41 años del primer 'spam'

El 3 de Mayo de 1978, un encargado de entregar avisos publicitarios por correo llamado Gary Thuerk envió un correo a los 393 usuarios de la red Arpanet. El mensaje, no aceptado en primera instancia por los 393 usuarios que los recibieron, contenía una invitación a una presentación del Sistema DecSystems 2.0.

Habia nacido el spam o correo basura. En lugar de enviar un mensaje por separado a cada persona, como era la práctica habitual en la época, escribió un correo electrónico masivo. La reacción de la toda la comunidad fue muy negativa. Así, Gary Thurek es reconocido como el primer spammer de la historia.

El texto del primer spam decía lo siguiente: "Te invitamos a ver los 2020 y escuchar de cerca la Decsystem-20 de la familia en las dos presentaciones de producto que se dan en California este mes. Los lugares serán: Martes, 09 de mayo 1978 - 2 PM Hyatt House (cerca del aeropuerto de LA) Los Angeles, CA. Jueves, 11 de mayo 1978 - 2 PM REAL Dunfey, CA (4 millas al sur de SF Aeropuerto en BayShore, RT 101 y RT-92) La 2020 estará allí para que usted vea. También terminales on line con otros 20 Decsystem-sistemas a través de Arpanet. Si usted no puede asistir, por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina mas cercana. Para mas información sobre el apasionante Decsystem-20 de la familia”.

La palabra spam proviene de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los familiares de los soldados en guerra les enviaban comida enlatada; entre estas comidas enlatadas se encontraba una carne enlatada llamada Spam que en los Estados Unidos era y sigue siendo muy común.

Este término comenzó a usarse en la informática décadas más tarde al popularizarse, gracias a un sketch de 1970 del grupo de comediantes británicos Monty Python, en su serie de televisión Monty Python's Flying Circus, en el que se incluía spam en todos los platos.

El informático Manuel Gil reconoce que los envíos de spam en la actualidad se han sistematizado y hay distintos tipos: "Puede ser un hoax (información falsa), solo publicidad o directamente phishing, es decir, intentos de estafa. Técnicamente, el único problema es que se te llene el buzón, pero hoy día los buzones tienen una gran capacidad de almacenamiento".

Para luchar contra los cansinos spam, hay buenos filtros para el correo electrónico. Gil recomienda el que tiene más solera: el Apache. Y es que hay que defenderse de auténticos ataques: "Muchas veces usan ordenadores de usuarios, los infectan con malware para controlarlos y utilizarlos para el envío masivo de spam". En los últimos años, los spam han encontrado en los móviles un hábitat perfecto para reproducirse.