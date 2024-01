Portátiles, monitores, routers... Estas son las novedades de Acer en CES 2024

Aunque ya dio hace unas semanas en una conferencia de prensa en Dubái algunas pinceladas de los productos que llevaría al CES 2024, esta semana Acer ha desvelado en detalle el arsenal de novedades que prevé lanzar en los próximos meses.

Un catálogo en el que destacan ordenadores portátiles, monitores o routers, entre otros dispositivos. Aquí repasamos algunos de los más destacados.

Portátil Acer Swift Go 14, con inteligencia artificial y nuevos procesadores Intel Core Ultra

El nuevo modelo Acer Swift Go 14 (SFG14-72) está preparado para IA y equipado con procesadores Intel Core Ultra, con GPU Intel Arc e Intel AI Boost, su nueva unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada, capaz de ofrecer un rendimiento eficaz en las funciones basadas en IA y experiencias inmersivas en un portátil delgado y ligero.

Entre las funcionalidades de IA que ofrece Acer Swift Go 14 (que incorpora el Copilot de Microsoft en Windows 11) destacan Acer PurifiedVoice y Acer PurifiedView para videollamadas y herramientas de personalización en un portátil con pantalla OLED y características como activación instantánea, carga rápida y una mayor duración de la batería, de hasta 12,5 horas.

Gracias a Intel Unison, el equipo con Windows 11 también puede emparejarse con dispositivos Android o iOS para crear una experiencia integrada de transferencia de archivos, llamadas, mensajería y gestión de dispositivos en una sola pantalla, entre otras muchas funcionalidades.

Aspire Vero 16, con los últimos procesadores Intel Core Ultra y con los que Acer alcanza la neutralidad de carbono

Hace algo más de un mes, en Dubái, Acer ya avanzó su compromiso con la neutralidad de carbono para su línea de portátiles Aspire Vero, que comenzará con el nuevo Aspire Vero 16.

La compañía ha dado en Las Vegas más detalles de este dispositivo, última incorporación a la serie Vero, así como de dos nuevos modelos así como de los nuevos portátiles Acer Aspire Go 15 y Aspire Go 14.

Aspire Vero 16 lleva procesador Intel Core Ultra con Intel AI Boost, lleva el Copilot de IA de Windows, ofrece productividad mejorada y una batería de hasta 10,5 horas, entre otras características.

Nuevos portátiles Aspire Go

Por su parte, la nueva línea Aspire Go (con dos modelos, Aspire Go 15 y Aspire Go 14) está dirigida a un usuario doméstico, cuenta con procesadores Intel Core i3 N-Series, mayor capacidad de memoria, periféricos con múltiples funciones y tecnología Acer PurifiedVoice.

Incorporan funciones como el compañero inteligente de IA con Copilot en Windows (y acceso rápido a través de una tecla dedicada) o Acer PurifiedVoice para videollamadas.

Monitores gaming OLED y MiniLED curvos

En el apartado de las pantallas, Acer presenta, para los aficionados a los videojuegos (aunque, claro, pueden disfrutarlos también los no-gamers), cuatro nuevos modelos de monitores de su línea Predator.

Una oferta cuyo buque insignia es el Predator Z57, de 144,8 centímetros y pantalla curva (relación de aspecto 32:9) con resolución UHD dual (7680x2160) a 120 Hz que aprovecha la tecnología MiniLED de 2.304 zonas para calidad de imagen sobresaliente y negros intensos.

El otro modelo MiniLED presentado es el Predator X34 V3 de 86,4 centímetros, compatible con resolución UWQHD (3440x1440) y 180 Hz de frecuencia de refresco.

Acer ha mostrado otros dos monitores más, en este caso con paneles OLED: Predator X39 de 100 centímetros y Predator X34 X de 86,4 centímetros, ambos con latencia y rendimiento ultrarrápidos a una resolución UWQHD (3440x1440) en 240 Hz y un tiempo de respuesta de píxeles de 0,01 ms.

Otros productos de Acer

La propuesta de Acer en el CES 2024 se completa con estas otras novedades: