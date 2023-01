Análisis: Teclado gaming Genesis RX85 RGB

Decir que los teclados mecánicos están de moda es quedarse corto. Hay una auténtica subcultura en torno a estos dispositivos que en algunas ocasiones alcanzan precios prohibitivos y que se pueden personalizar y configurar hasta literalmente la última tecla.

La pasión por los teclados mecánicos tiene casi tantas explicaciones como adeptos. Los hay que buscan mayor precisión y fiabilidad en la presión de cada tecla y la reacción que obtienen con ellas, quienes echan de menos el sonido tradicional que ofrecen (hay vídeos de ASMR protagonizados por manos anónimas que simplemente teclean) o quienes quieren un teclado que solamente tenga las teclas que necesitan, no más, y en la disposición que prefieren.

El catálogo de teclados mecánicos disponibles en el mercado es tan abrumador (las opciones para quienes quieran construirlos tecla a tecla no son menos abundantes) que la mera elección del tipo de conectores o switches requiere poco menos de un tutorial.

Por suerte, no es necesario enfrentarse a una titánica curva de aprendizaje para hacerse con un teclado mecánico si solamente queremos disfrutar de esa sensación de marcado, de la precisión y fiabilidad o hasta de su sonido. Hay muchas y muy buenas opciones, en distintos rangos de precio, sin tener que bucear en webs especializadas.

Si bien es cierto que este tipo de accesorios son especialmente apreciados para los jugadores de videojuegos, no hace falta ser gamer para disfrutar de un buen teclado. Como muchos hemos aprendido tras meses de teletrabajo, tener en casa un buen equipo, monitor, teclado, ratón y hasta silla y escritorio son esenciales para quienes pasamos muchas horas ante el ordenador (si encima han invertido en estos elementos durante la pandemia y, al volver al trabajo presencial, tienen que lidiar con materiales de trabajo peores que los que tienen en casa, nuestras condolencias; si sirve de algo, no están solos).

Teclado Genesis RX85 RGB

Antes de entrar en materia, hemos de decir que estamos acostumbrados a trabajar (en casa y en la redacción) con teclados de membrana y de perfil bajo, por lo que, al leer la descripción de este producto cuando la marca nos ofreció probarlo, no teníamos claro si nos iba o no a convencer. Nos equivocamos.

Aparte de sus indudables bondades, que enseguida pasamos a enumerar, el Genesis RX85 RGB es un teclado muy cómodo de usar, y apenas hemos necesitado unos minutos de uso para acostumbrarnos a su altura, su tacto e incluso su sonido. Y, tras trabajar con él durante varias horas seguidas, la experiencia resulta muy satisfactoria.

En detalle

El teclado Genesis RX85 RGB es mecánico, de perfil alto, en español y llama la atención tanto por su diseño como por su iluminación, potente y personalizable.

Sin encenderlo ya destaca por su sólida construcción, con cuerpo de aluminio, y su diseño, con acabados en rojo en los extremos superior e inferior. Las teclas están insertadas en piezas individuales transparentes que están como al aire, no todas en un marco general.

Dispone de dos pestañas en la parte inferior por si preferimos elevarlo y en la caja hay un reposamuñecas desmontable que se adhiere al teclado con imanes. Tanto este reposamuñecas como la parte inferior del teclado en sí y sus pestañas de elevación tienen acabados de goma para que no se deslice por la mesa.

El Genesis RX85 RGB es un teclado completo o extendido (104 teclas), con teclado numérico a la derecha. Por encima de él tiene una rueda para controlar el volumen del sonido y otros dos botones, uno para alternar entre los distintos modos de iluminación y otro para bloquear la tecla de Windows (por si queremos, mientras estamos jugando, evitar pulsaciones accidentales que nos devuelvan al escritorio sin desearlo).

En la parte superior hay 12 teclas de función, con controles multimedia y acceso directo a aplicaciones básicas del sistema como cliente de correo, navegador, calculadora o la búsqueda (si tenemos abierto un programa determinado esas teclas activan distintas funciones dentro del programa en sí).

Pese a que podría parecer por las fotografías mayor de lo que es, no lo es tanto: mide 449 x 210 x 36 milímetros y, si lo ponemos junto a un teclado normal, la diferencia es inapreciable (dejando a un lado que al ser de perfil alto es obviamente elevado).

Las teclas

Al margen del diseño, las claves del Genesis RX85 RGB son sus teclas y su iluminación.

En cuanto a las primeras, instala teclas de doble inyección con interruptores Kailh Brown, que aseguran una activación sensible (no hay que hacer mucha fuerza ni recorrido al pulsarlas) y, al no tener el característico click al pulsar, es menos ruidoso que otros teclados similares.

Según la ficha, estos interruptores tienen un punto de actuación de 2 milímetros, una fuerza de actuación de 55 g, un tiempo de respuesta de 1 ms y una vida mínima garantizada para cada tecla de 50 millones de pulsaciones.

Cada tecla lleva retroiluminación LED RGB independiente y personalizable desde el software y, como dijimos más arriba, al estar insertadas en piezas transparentes, los colores y el brillo son más intensos y por tanto más llamativos. El teclado utiliza N-Key Rollover, una funcionalidad anti-ghosting para todas las teclas que evita errores o pérdidas (fantasma) si pulsamos varias a la vez y garantiza que se activen exactamente las que queremos que lo hagan cuando las presionamos.

Iluminación y personalización

No es necesario software alguno para utilizar este teclado, ya que basta con enchufarlo al conector USB del ordenador con su cable trenzado (otro plus, por cierto, porque estos cables proporcionan mayor resistencia y por tanto durabilidad que los cables normales) para que el equipo lo detecte y podamos empezar a trabajar con él.

En cambio, si queremos personalizar el teclado, sí debemos ir a la web oficial de Genesis y descargar desde ahí el software correspondiente.

Esa personalización tiene sobre todo que ver con la iluminación. Ahí podemos escoger entre los distintos modos que ofrece, e incluso crear hasta tres perfiles diferentes, con el efecto deseado, el nivel de brillo o la dirección en la que queremos que se muevan las luces. También podemos deshabilitar del todo la iluminación, salvo la de la rueda de volumen, que permanece siempre encendida.

En ese mismo programa también podemos crear macros para unificar comandos o acciones, algo muy útil para jugar pero también para trabajar, así como seleccionar la frecuencia de sondeo del dispositivo, desde 100 Hz hasta 1.000 Hz.

Con el software, podemos asignar funciones a cada tecla, como función de tecla única, macro, funciones multimedia o comandos de funciones. Para ello hay que desmarcar el campo light (luz) y pulsar la tecla a programar. Elegimos la función deseada, confirmamos con OK y guardamos con Apply (aplicar).

Si lo que queremos es registrar un macro, seleccionamos la pestaña macro, luego elegimos el nombre de uno ya guardado o creamos uno nuevo. Pulsamos Record para comenzar el registro e introducimos la combinación de teclas que queremos asignar. Para detener el registro, pulsamos Stop record, OK y aplicar para guardarlo.

Como se indica en la propia caja del producto, hay varias opciones para controlar la iluminación desde el mismo teclado, sin necesidad de abrir el software. Estas son algunas de ellas:

Cambio de la luz de fondo : presionando las teclas Fn y las flechas de izquierda o derecha (en el modo estático).

: presionando las teclas Fn y las flechas de izquierda o derecha (en el modo estático). Cambio de la intensidad de la luz: pulsando la misma tecla Fb y las flechas arriba o abajo.

de la luz: pulsando la misma tecla Fb y las flechas arriba o abajo. Modos de luz de fondo: hay nueve modos disponibles, entre los que se puede alternar pulsando en la tecla de la estrellita sobre el teclado numérico.

Otras formas de activar los distintos modos de iluminación:

Fn más Ins: modo spectrum ; si las volvemos a pulsar, se para en el color que queramos.

; si las volvemos a pulsar, se para en el color que queramos. Fn y Home, para alternar entre los modos explosión auto , explosión manual , spread y static .

, , y . Fn y PgUp activa el modo wave ; volvemos a pulsar y se para en el color elegido.

; volvemos a pulsar y se para en el color elegido. Fn y End activa el modo custom o personalizado, que permite configurar la luz de fondo individual de cada tecla. Pulsando de nuevo Fn y End comienza el registro y el diodo LED empieza a parpadear. Pulsamos entonces las teclas que queremos tener iluminadas (para cada tecla se puede escoger uno de los siete colores predefinidos que se pueden cambiar volviendo a pulsar la tecla seleccionada hasta ver el color deseado).

o personalizado, que permite configurar la luz de fondo individual de cada tecla. Pulsando de nuevo Fn y End comienza el registro y el diodo LED empieza a parpadear. Pulsamos entonces las teclas que queremos tener iluminadas (para cada tecla se puede escoger uno de los siete colores predefinidos que se pueden cambiar volviendo a pulsar la tecla seleccionada hasta ver el color deseado). Fn y Del activa el modo Prismo effect . Pulsar otra vez hace que se pare en el color elegido.

. Pulsar otra vez hace que se pare en el color elegido. Fn y PgDn para activar modo reacción . Pulsar otra vez para cambiar el color de la luz de fondo.

. Pulsar otra vez para cambiar el color de la luz de fondo. Para cambiar la dirección del movimiento de la luz del fondo, Fn y el cursor izquierdo o derecho. Para la configurar la velocidad, Fn y las teclas más o menos.

(*El dispositivo ha sido cedido por Genesis para la prueba)