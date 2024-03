Bruselas celebra que Apple haya reactivado la cuenta de Epic Games

La Comisión Europea mostró este viernes su "satisfacción" tras conocer que la multinacional Apple ha dado marcha atrás en su decisión de cancelar la cuenta de Epic Games, desarrollador del juego Fortnite, después de que la institución comunitaria anunciase una investigación urgente.

"Tomo nota con satisfacción de que, tras nuestros contactos, Apple decidió dar marcha atrás en su decisión de excluir a Epic", escribió en la red social X el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, quien añadió que la reciente ley de mercados digitales de la UE "ya está teniendo los primeros resultados".

🚨🍎 I take note with satisfaction that following our contacts Apple decided to backtrack its decision on Epic exclusion.From Day 2, #DMA is already showing very concrete results! #FreeFortnite ⤵️ https://t.co/LKbZNd2htb https://t.co/UqMSDgem7m

El comisario francés reaccionaba así a un mensaje anterior del consejero delegado de Epic Games Tim Sweeney en el que anunció que la multinacional había notificado tanto a su empresa como a Bruselas que "cedería y restauraría" el acceso de Epic Games a Apple Store, algo que calificó como "una gran victoria" para el Derecho europeo y "la libertad de los desarrolladores de todo el mundo para hablar sin reservas".

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…