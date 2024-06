LinkedIn dejará de mostrar anuncios personalizados con datos sensibles

La Comisión Europea celebró que la red social LinkedIn haya deshabilitado la posibilidad de mostrar publicidad personalizada a sus usuarios en función de datos sensibles como la orientación sexual, la raza o las opiniones políticas.

La decisión llegó después de que organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos y libertades en internet denunciaran a la plataforma ante la Comisión Europea por considerar que estaba violando la ley de Servicios Digitales, que impide mostrar anuncios personalizados en base a información sensible.

A raíz de esa denuncia, Bruselas investigó a la red social propiedad de Microsoft pidiéndole información sobre esta cuestión y la compañía decidió deshabilitar la función de forma "voluntaria", aseguró el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en X.

"La Comisión supervisará la implementación efectiva del compromiso público de LinkedIn de garantizar el pleno cumplimiento de la ley de Servicios Digitales", continuó el comisario.

