La Comisión Europea señala a AliExpress por la venta de medicamentos falsos

La Comisión Europea (CE) anunció que ha solicitado al gigante chino del comercio electrónico AliExpress que detalle las medidas que está tomando para evitar la distribución de productos ilegales y, en particular, de medicamentos falsos.

El requerimiento del Ejecutivo comunitario se basa en la Ley de Servicios Digitales de la UE, normativa en virtud de la cual Bruselas ha pedido recientemente explicaciones a varias plataformas de redes sociales, como Meta, X o Tik Tok, sobre cómo luchan contra la manipulación informativa.

"La ley no trata sólo de discursos de odio, desinformación y ciberacoso. También está ahí para garantizar la eliminación de productos ilegales o inseguros vendidos en la UE a través de plataformas de comercio electrónico, incluido el creciente número de medicamentos y productos farmacéuticos falsos y potencialmente mortales que se venden en línea", declaró en un comunicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

Commission sends request for information to #AliExpress under the DSA 🇪🇺The #DSA is not just about hate speech, disinformation & cyberbullying. It is also there to ensure removal of illegal or unsafe products sold in the EU via #ecommerce platforms 💊https://t.co/pSHmqLZ5E4 pic.twitter.com/h5eOsjlCXO