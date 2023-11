Bruselas pide a Tik Tok que no escatime esfuerzos para eliminar contenido ilegal en su plataforma

El comisario europeo de Mercado Interior y responsable de la política digital de la Unión Europea (UE), Thierry Breton, pidió este lunes al director ejecutivo de Tik Tok, Shou Zi Chew, que no escatime esfuerzos para adaptar su red social a la normativa europea contra el contenido ilegal y la desinformación.

"No escatimen esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos contra el contenido ilegal y la desinformación", dijo Breton al director de Tik Tok, con quien mantuvo una llamada telefónica "constructiva", según informaron su gabinete y él mismo en X (antes Twitter).

El director de Tik Tok visita Bruselas por segunda vez en lo que va de año. En esta ocasión, está previsto que se reúna también con la vicepresidenta de la Comisión Europea y jefa de asuntos digitales, Věra Jourová, y el comisario de Justicia y responsable de protección de datos y antimonopolio, Didier Reynders.

We've seen changes on #TikTok recently.My services and I are now investigating whether this is enough to ensure #compliance with the #DSA. We must spare no effort to protect our citizens against illegal content and disinformation.Constructive call with TikTok CEO @shouchew. pic.twitter.com/zvqukexRs9