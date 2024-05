Cuidado con esa estafa de WhatsApp con la que los delincuentes pueden robarte la cuenta con una videollamada

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el día a día de los españoles, para la vida diaria, estudiantil o para el trabajo, lo que hace que la aplicación de Meta sea una de las más atractivas para los ciberdelincuientes. Estos se esmeran cada vez más en elaborar nuevas técnicas (o hacer uso de viejas estafas) para engañar a los usuarios y obtener su cuenta o su información bancaria o personal.

Una de las últimas estafas sobre las que se alerta busca robar la cuenta de WhatsApp de sus víctimas a través de una de las últimas funciones que se han incorporado a las videollamadas.

¿En qué consiste esta estafa?

En este tipo de estafas los ciberdelincuentes usan las videollamadas para ponerse en contacto con sus potenciales víctimas, pudiendo engañarlas diciendo que son parte del servicio técnico de la plataforma. Y no llegan a a mostrarse en pantalla, pero aseguran que las víctimas sufren un problema técnico que les van a ayudar a solucionar. Tras esto, piden a la persona que comparta su pantalla pulsando el botón para ello, alegando que quieren arreglar el problema y que de esa forma es más sencillo y rápido poder guiar a la víctima en el proceso.

Sin embargo, al hacer esto el delincuente podrá ver todo lo que aparece en la pantalla de la víctima, lo que aprovechan para iniciar el proceso de traspaso de una cuenta de WhatsApp de un teléfono a otro. Para terminar dicho proceso, la aplicación envía un SMS con un código que se debe introducir en el segundo dispositivo para poder realizar el cambio de dispositivo. Los ciberdelincuentes aprovechan entonces que la víctima está compartiendo su pantalla para poder ver el código que llega en el SMS y robar su cuenta sin que la víctima sea consciente de que está dando esa información.

Para evitar caer en este tipo de estafas es importante recordar que el cuerpo técnico de WhatsApp no se dirige a los usuarios por privado para alertar de averías y mucho menos lo hace a través de videollamadas. Es también importante desconfiar de llamadas inesperadas y de números no conocidos para evitar caer en esta y otras estafas y ante la duda comprobar a través de vías oficiales para asegurarse de que no es un engaño.