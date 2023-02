“El cliente español compra menos móviles, pero apuesta por dispositivos de mayor valor”

-¿Qué novedades aporta la serie Samsung Galaxy S23 con respecto a su predecesora?

-Hay cambios importantes tanto en el interior como en el exterior. El diseño puede parecer continuista, pero hay una homogeneización entre los tres dispositivos de la familia, el S23, el S23+ y el S23 Ultra. Este último es más cuadrado (y trae el lápiz S Pen) pero, manteniendo al Ultra como dispositivo diferencial, hemos buscado unificar la serie, lo que se nota en los colores y sobre todo en la parte trasera, en el diseño de las cámaras.

-En el interior se han mejorado precisamente las cámaras.

-La cámara es uno de los elementos que deciden la compra de un smartphone y en el S23 Ultra instalamos una de 200 megapíxeles que proporciona resultados excepcionales de fotografía y grabación de vídeo en condiciones de baja luminosidad. Me atrevo a decir, y no me equivoco, que estas cámaras son únicas en el mercado. Introducimos también nuevos modos de cámara, como la Astrofotografía, para captar con calidad objetos estelares. Tanto la innovación de las lentes como la del software están orientadas a poder compartir momentos; todos hacemos fotos para compartirlas, ya sea en redes sociales o con amigos y familiares.

-Los S23 estrenan procesador, el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

-Nace de una colaboración exclusiva de Samsung con Qualcomm. Los equipos de I+D de ambas compañías han trabajado juntas para crear un procesador personalizado para Samsung, adaptado a las necesidades y a la experiencia de usuario que queremos ofrecer.

-¿Qué mejoras proporciona?

-Aparte de añadir potencia, el cambio se refleja tanto en la parte de fotografía (todas las imágenes hay que procesarlas) como en la fluidez del sistema o el consumo de batería. Creemos que la tecnología de las baterías es quizás la que menos está avanzando en toda esta revolución que estamos viviendo, y nosotros aportamos mejoras para optimizar y reducir el consumo, adaptándolo a la forma en que se utiliza el teléfono. Ahí juega un papel crucial el procesador.

-En la presentación de sus nuevos productos incidieron en el compromiso de Samsung con la sostenibilidad.

-Para nosotros es el eje en torno al que gira todo. Toda esta innovación, toda esta potencia, toda esta versatilidad... si no lo hacemos de una manera sostenible, cuidando el planeta, no sirve para nada. En la serie Galaxy S22 ya utilizamos materiales reciclados procedentes de redes de pesca recuperadas de los océanos. Ahora, y siguiendo con nuestro programa Galaxy for the planet, hemos incrementado el número de componentes del dispositivo que utilizan materiales reciclados y, además de las redes de pesca, hemos usado plásticos de envases de botellas. Una parte del cristal protector (estos son los primeros dispositivos con Corning Gorilla Glass Victus 2) está hecha con materiales reciclados, que también usamos en el plástico entre la pantalla y el interior y la placa base. Eso se extiende al embalaje, ya que el 100% de los materiales de las cajas son reciclados.

"En un móvil tenemos información que no tenemos en ningún otro sitio y por eso la protección de la privacidad es clave. Tenemos que poder decidir qué queremos compartir y qué no"

-Otro asunto destacado en el uso de dispositivos es la seguridad y la protección de los datos. ¿Qué medidas toma Samsung en ese campo?

-Para nosotros siempre ha sido una obsesión, y los Galaxy S23 también incorporan nuestra plataforma de seguridad Knox, que acumula premios como la más segura del mercado. Los malos están ahí fuera y tenemos que proteger al usuario, para que pueda confiar en que su móvil va a tener las medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de intrusión que le pueda robar datos o provocar un mal funcionamiento del sistema. En un móvil tenemos información que no tenemos en ningún otro sitio y por eso la protección de la privacidad es clave. Tenemos que poder decidir qué queremos compartir y qué no. Trabajamos continuamente en la mejora de Samsung Knox y también llevamos a cabo actualizaciones de seguridad frecuentes de todos nuestros dispositivos y cinco años de actualizaciones de sistema en los dispositivos de gama alta.

-¿Cómo encajan estos nuevos teléfonos en el ecosistema Samsung?

-Nuestro objetivo es proporcionar la mejor experiencia posible al usuario de Samsung, no solamente con el smartphone, sino con cualquiera de nuestros dispositivos, por eso nos centramos en la interoperabilidad entre ellos y en cómo trabajan unos con otros. Seguimos apostando por un sistema abierto y continuamos el trabajo con colaboradores como la ya mencionada Qualcomm, Google o Microsoft, entre otros. Se trata, por ejemplo, de comenzar a trabajar con una aplicación en el teléfono y seguir en el tablet o en el PC o que, al conectar unos auriculares Galaxy Buds, cambie la fuente de audio de forma automática, para poder atender una llamada. A esto se suman nuestros relojes Galaxy Watch, con sus funcionalidades de bienestar, salud o deporte, que se pueden conectar al resto de dispositivos de forma fácil y transparente. Buscamos que la experiencia de usuario sea mejor, completa y total.

Los ordenadores portátiles Galaxy Book3

-Ahí entran los ordenadores portátiles, un segmento al que volvieron el año pasado y del que ahora han lanzado una nueva generación, los Galaxy Book3. ¿Qué novedades aportan?

-Es una evolución que incluye nuevos tamaños y un Book3 Ultra, con lo que incorporamos este adjetivo también al portfolio de ordenadores. Si antes mencionaba a algunas de las marcas con las que colaboramos, no nos podemos olvidar de Intel. Aquí incorporamos la última generación de sus procesadores y, como en los smartphones, hemos trabajado para incidir en esa interoperabilidad con otros dispositivos Samsung, para que puedas tener las mismas aplicaciones del teléfono en el PC o utilizar un tablet como segunda pantalla del portátil. En el caso del Ultra, con su procesador Intel Core i9 de última generación, la tarjeta gráfica NVIDIA RTX Geforce 4070 y el resto de especificaciones, es francamente potente. Creemos que es el equipo perfecto para todo lo relacionado con la productividad y la creación de contenidos, todo en un ordenador ligero y fino y con un diseño atractivo.

-¿Qué lugar ocupan los portátiles en el catálogo de Samsung?

-Su importancia para nosotros es máxima; Samsung ha venido para quedarse. La idea es seguir mejorando y seguir proponiendo dispositivos en este segmento. Nuestra apuesta es todo el ecosistema, la experiencia de usuario, y una parte importante son los portátiles. Hoy en día el mercado tecnológico más importante es el de los smartphones porque es lo que más usamos, pero los teléfonos no tienen valor solamente por sí solos. Cuando los conectas, cuando encajan en todo un ecosistema, multiplicas el valor que cada dispositivo tiene de manera individual.

La coyuntura económica

-¿Cómo afronta Samsung la coyuntura económica, con la situación en la que se encuentran las tecnológicas, las empresas en general y las familias?

-El mercado mundial de móviles experimenta su mayor bajada desde hace muchos años, pero en España es un poco distinto. Cae también el número de unidades, se venden menos teléfonos, pero el cliente está apostando por dispositivos de mayor valor, que aporten más funcionalidades y una mejor experiencia. Para nosotros es importante tener una oferta amplia, con teléfonos tanto de gama media como de las más altas, pero vemos que el mercado se está moviendo en ese sentido. Desde el inicio de la pandemia vamos encadenando crisis: la de la pandemia, la de los semiconductores, la energética, la logística... Y no sabemos cuál vendrá después. Ahora la guerra de Ucrania nos afecta a todos, porque se encarecen la energía y las materias primas y eso, como consecuencia, afecta a la economía personal individual.

"Samsung ha venido al segmento de los ordenadores portátiles para quedarse. Nuestra apuesta es todo el ecosistema, la experiencia de usuario, y una parte importante son los portátiles"

-¿Qué medidas toma Samsung para paliar ese impacto?

-Tratamos en primer lugar de repercutir lo menos posible ese aumento de costes en nuestros precios y, en segundo, ya que vemos que el consumidor opta por terminales más premium, ofrecemos nuevas fórmulas para facilitar el acceso a esos dispositivos, con programas de recompra o de alquiler de terminales, para que sean más accesibles con cuotas mensuales.

El futuro

-¿Qué previsiones tienen en Samsung a medio plazo?

-Hay mucha incertidumbre. Si tuviéramos que hacer alguna predicción, esperamos una primera mitad del año un poquito más difícil y que el mercado se recupere durante la segunda mitad. En este primer mes de 2023 hemos visto que se está contrayendo algo, pero menos de lo que esperábamos. No prevemos un año en general malo, pero sí que siga la tendencia que estamos viendo, una reducción quizás en el número terminales, pero un movimiento del cliente hacia terminales de gama más alta, de mayor calidad, que puedan durar más.

-¿Cuáles cree que son los retos para el sector tecnológico, qué problemas habría que solucionar o en qué aspectos se podría mejorar?

-En mi opinión, sostenibilidad, seguridad y privacidad van seguir siendo claves. En lo que podemos seguir trabajando y mejorando, especialmente en esta coyuntura, es en hacer estos dispositivos accesibles para todo el mundo. Es importantísima la sostenibilidad, no solo con el uso de elementos reciclados o con una política sostenible desde el diseño del producto hasta su reciclado, sino también creando dispositivos que duren más.

-Y en el aspecto más técnico, ¿hay margen de mejora en temas como las cámaras?

-Al final no se trata solo de aumentar el número de megapíxeles o mejorar el zoom, como también hemos hecho en los S23, sino también de conseguir que quien no sepa nada de fotografía pueda tomar imágenes que se parezcan a las que podría hacer un profesional. Ahí siempre se puede mejorar. Sobre todo se trata de ponérselo sencillo al usuario, porque podemos tener la mejor cámara del mundo pero a lo mejor no es fácil de utilizar. Nosotros trabajamos en esa línea, en hacerle la vida fácil al usuario, y eso también es un reto.