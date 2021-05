Demuestran que el phising es posible sobre los AirTag de Apple

Hace menos de dos semanas Apple anunció en su primer evento del año el lanzamiento de un producto que se esperaba hace tiempo esperado, los localizadores AirTag, unas pequeñas fichas, circulares y plateadas y equipadas con un chip que se pueden adjuntar a objetos como llaves, bolsos o carteras para luego localizarlos en caso de que se pierdan.

Un aparato de calidad, fiable y seguro...¿Seguro? En el mundo de la tecnología nada está seguro. Al menos eso es lo que se encargan de demostrarnos diariamente los hackers. Tan sólo han necesitado 10 días para bajarnos de la nube a los usuarios (y al equipo de Apple), obteniendo acceso al AirTag y demostrando que se puede usar para hacer cosas más allá de localizarnos el aparato cuando se nos pierda o nos lo roben. ¡Alerta phishing!

Estamos ante dispositivos que encuentran el rechazo de expertos en seguridad porque sirven para rastrear a las personas, y por tanto atentan contra nuestra privacidad. Y están dispuestos a dejarlo claro en el momento que puedan. Eso es lo que ha hecho un alemán cuyo nombre en Twitter es StackSmashing (@ghidraninja) tal y como demuestra en este vídeo:

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0