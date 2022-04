DuckDuckGo estrena su navegador de escritorio, en beta privada para Mac

DuckDuckGo va poco a poco ampliando su actividad y, tras el buscador en internet y los navegadores para dispositivos móviles, ahora llega el turno de los ordenadores.

La compañía que ha hecho de la protección de la privacidad su bandera acaba de anunciar el lanzamiento de su navegador para Mac, los ordenadores de Apple, por ahora como una beta privada a la que los usuarios pueden solicitar acceso.

Según indica la compañía en un comunicado, su navegador es más rápido que los productos de la competencia porque bloquea los rastreadores antes incluso de que carguen (al contrario que el resto). De hecho, dicen, usa un 60% menos de datos que Chrome (el más usado).

DuckDuckGo es el buscador más utilizado por los usuarios preocupados por la privacidad de los datos y sus navegadores para dispositivos móviles (iOS y Android) no precisan de ajustes complejos porque, de serie, vienen configurados con la máxima protección de la privacidad.

Desde su lanzamiento en 2018, explica la compañía, sus aplicaciones para móviles suman más de 150 millones de descargas e incluyen, dentro de su filosofía de "privacidad simplificada", herramientas como búsquedas privadas, bloqueador de rastreadores, encriptación de webs y protección del correo electrónico.

DuckDuckGo for Mac is in beta! A fast, everyday browser (like our mobile app) that protects your privacy by default w/ private search, tracker blocking & HTTPS upgrading, our🔥button, plus new features like automatic cookie pop-up management and more.https://t.co/pE1zxSjszX