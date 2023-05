Elon Musk dejará la dirección de Twitter a una mujer, pero mantendrá buena parte del poder

El multimillonario Elon Musk, propietario de Twitter, anunció en su cuenta de la red social que en el plazo de seis semanas una mujer -de la que no da su identidad- dirigirá operativamente la compañía como CEO o directora ejecutiva.

Sin embargo, él se reserva una buena parte de las responsabilidades de la red -que nombra como X/Twitter-, concretamente "la presidencia ejecutiva, la jefatura de tecnología, la supervisión de productos, el software y operador de sistemas".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.