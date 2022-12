Elon Musk rompe su silencio tras perder la votación para seguir al frente de Twitter

Ha tardado dos días en reaccionar, pero al fin lo ha hecho. Elon Musk, actual propietario de Twitter (habrá que ver durante cuánto tiempo), se ha pronunciado por primera vez tras perder la encuesta en la que preguntaba a los usuarios de la plataforma si debía seguir o no al frente de ella.

En su línea, el multimillonario ha dicho, vía Twitter, que dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre a quien lo sustituya, en concreto cuando dé con alguien “lo suficientemente loco” como para asumir el puesto.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.