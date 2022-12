Los usuarios de Twitter votan que Elon Musk deje la dirección de la compañía

El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, debería renunciar a la dirección de la red social a tenor de los resultados de la consulta que él mismo convocó y en la que preguntaba a los usuarios si debería o no seguir dirigiendo la empresa.

A la pregunta "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter?", un 57,5 por ciento de usuarios de la red social ha votado "no", mientras que un 42,5 por ciento ha optado por el "sí", de un total de 17,5 millones de usuarios que han participado.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

El mismo Musk prometió, cuando convocó la consulta, que acataría los resultados. Ante la avalancha de comentarios que generó su anuncio de que iba a consultar a los usuarios su continuidad, Musk aclaró: "No se trata de encontrar un director ejecutivo (CEO), se trata de encontrar un director ejecutivo que pueda mantener Twitter con vida".

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.

Al comentario de un voluntario para asumir la dirección de la red social, Musk le lanzó una respuesta casi dramática: "Te tiene que gustar mucho el dolor -le respondió el millonario-. (Y hay) una pega: tienes que invertir los ahorros de tu vida en Twitter, pues está en vía rápida hacia la bancarrota desde mayo. ¿Sigues queriendo el trabajo?", ironizó.

You must like pain a lot. One catch: you have to invest your life savings in Twitter and it has been in the fast lane to bankruptcy since May. Still want the job?