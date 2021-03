FluBot ataca de nuevo enmascarado como un SMS de MRW

"No cabe duda de que los delincuentes están haciendo su agosto. De nosotros depende evitar caer en este tipo de trampas ignorando mensajes SMS no solicitados, revisando las webs a las que dirigen los enlaces incluidos, evitando descargar aplicaciones desde fuera de repositorios conocidos como Google Play y no dando más permisos de los necesarios a las aplicaciones que instalamos". Son palabras de Josep Albors, cazador de malware, que analiza el último ataque enmascarado de 'FluBot' como un SMS de MRW.

Llevamos meses viendo cómo se suceden campañas que siguen un mismo patrón: nos llega un sms al móvil o correo electrónico acerca de un paquete que nos ha llegado de una compañía cualquiera y nos invitan a instalarnos una aplicación para saber por dónde anda nuestro paquete. Y en el momento en el que accedemos a seguir sus instrucciones aprovechan para instalar un virus troyano tan expansivo y peligroso como la gripe al que han llamado 'FluBot'. Lo intentaron con Correos, con FedEx y DHL. Y el último cebo es el de MRW.

A principios de semana Malware Hunter Team reportó en su Twitter haber descubierto estos códigos:

After Correos, DHL and Fedex, now FluBut is being spread using MRW decoy in Spain, from yesterday.Samples:"mrw-1.apk": 8ad776c24baffce19f92e00714f79703bd87319b1255cf6a4c6f888d661eb0f4"mrw-2.apk": c42ae7e78589e354ee15539dc5e3f820b6d91d79b37f4c652a13f924fb054505 pic.twitter.com/kGjBPPQDux