Google Stadia: Todos los detalles de la nueva plataforma de videojuegos, que arrancará en noviembre

Ya está aquí. A través del evento online Stadia Connect, Google despejó las dudas sembradas en marzo y explicó todo lo que no se sabía, que era mucho, sobre su nueva plataforma: precios de los equipos, coste de la suscripción, servicios y juegos incluidos y la fecha de arranque del servicio: será el 14 de noviembre, aunque puede reservarse desde hoy mismo.

Stadia se presenta en dos modalidades de suscripción: una gratuita, que permitirá jugar a 1080p juegos comprados por los usuarios, y una de pago que, por 9,99 euros al mes, incluirá juegos gratuitos (el primero será nada menos que Destiny 2), resoluciones hasta 4k a 60 fotogramas por segundo y descuentos especiales, entre otras cosas.

Founder's Edition

Google incluye además el paquete Founder’s Edition de Stadia, que incluye un Chromecast Ultra (el más potente de la gama, que permite reproducir contenidos a 4k), el mando en un exclusivo color azul, tres meses de suscripción a Stadia Pro -y otros 3 meses para regalar a un amigo- y la posibilidad de elegir el Stadia Name (el identificador del usuario para los juegos online) antes que nadie.

El pack cuesta 129 euros y puede reservarse desde ya exclusivamente en la tienda de Google. Stadia Base, el servicio gratuito, no estará disponible hasta el año que viene.

Los de Mountain View no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar los primeros juegos que estarán disponibles en Stadia. En concreto, de momento el catálogo lo conforman 31 títulos muy reconocidos, empezando por Destiny 2 y pasando por Assassin's Creed Odyssey, The Divison 2, DOOM y la trilogía de Tomb Raider.

Habrá otros juegos atractivos, como NBA 2K, Final Fantasy, Mortal Combat 11, The Crew 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Wolfenstein: Youngblood, Football Manager 2020, Farming Simulator o Just Dance. Aunque aún no se han detallado cuáles serán en concreto, Google ha asegurado que Capcom, EA y Rockstar Games también aportarán juegos a Stadia, con lo que el arranque del servicio parece que no defraudará, como algunos se temían, a los más jugones.

Stadia se basa en el juego en streaming a través de la potente infraestructura en la nube de Google, por lo que no será necesario disponer de consolas ni grandes equipos para jugar y no necesitará descargas.

La compañía de la gran G ha puesto toda la carne en el asador en la infraestructura del servicio, cuya potencia es de 10,7 teraflops, más que Playstation 4 y Xbox One X juntas.

En cuanto a los requerimientos de Stadia, Google recomienda una conexión mínima de 10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida, aunque para aprovechar los 1080p HDR a 60 fotogramas por segundo y el sonido 5.1 se requerirá una velocidad mínima de 20 Mbps. Para jugar a 4K se necesitan entre 30 y 35 Mbps de velocidad. Stadia funcionará en televisores, ordenadores de sobremesa, portátiles y móviles, empezando en este último caso por los Pixel de la propia Google.